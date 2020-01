Nuoto Salvamento, ancora grandi risultati per la Virtus Buonconvento al Campionato Regionale

Nel Campionato Regionale di Salvamento la Virtus Buonconvento è tornata protagonista, iniziando il nuovo anno nel migliore dei modi.Le prime avvisaglie della crescita virtussina le avevano fornite gli Esordienti a Volterra, conquistando una seconda piazza toscana nella classifica a squadre con tante vittorie individuali a partire da Petra Ballini nel nuoto ostacoli; il primo posto è stato ribadito anche nella staffetta ostacoli e in quella mista insieme alle compagne Gemma Bartolini, Benedetta D’Alessandro e Beatrice Pecorello; quest’ultima si è imposta nei 100 metri pinne e torpedo seguita proprio da Petra Ballini (argento). Nella gara manichino con pinne c’è stato addirittura il tris della Virtus con Pecorello, D’Alessandro e Francesca Costagli sui gradini del podio e la stessa situazione si è poi ripetuta nella gara dei 50 trasporto vinta nuovamente da Beatrice, con Ballini argento e Benedetta D’Alessandro al terzo posto. Nella stessa gara è arrivato anche l’argento tra i maschi grazie a Giole Guazzini.A Livorno, nella vasca olimpionica da 50 metri, è toccato agli atleti di Categoria cimentarsi nella disciplina del nuoto salvamento e i risultati sono stati eccezionali: la Virtus Buonconvento ha trionfato nella classifica regionale, aggiudicandosi il titolo invernale con 2429 punti contro i 1670 del Nuoto Valdinievole e gli 844 dei Vigili del Fuoco di Grosseto.Il risultato a squadre è scaturito da una miriade di podi nelle gare individuali e di staffetta, impreziositi da tantissimi crono per i prossimi Campionati Italiani di Categoria (ben 89 pass) e anche per i Campionati Italiani Assoluti di Lifesaving (16 qualifiche).Chiara Costagli e Davide Rinchi (Ragazzi) si sono imposti nei 100 metri nuoto ostacoli; Viola Loppi e Tommaso Cavallucci hanno vinto i 200 nuoto ostacoli nella categoria juniores, mentre Thomas Di Felice e Lisa Angiolini hanno vinto le loro finali.La Virtus è stata protagonista assoluta nelle staffette ostacoli, in quelle miste e manichino, portando a casa 19 ori (e un argento) sulle 21 staffette disputate!Eva Tognazzi ha vinto sia il trasporto manichino che la gara con pinne e torpedo nella categoria Ragazzi, mentre nella categoria Juniores i più veloci nel trasporto sono stati Aurora Di Giambattista e Tommaso Cavallucci; la medaglia d’oro è andata anche a Riccardo Olivieri (Cadetti) e Giulia Calistri (Senior). Nel percorso misto è arrivata prima Arianna Sparvieri, staccando il pass anche per i Campionati Italia Assoluti in questa gara, mentre tra i maschi si è imposto Tommaso Peroni; Ciminà, Olivieri e Angiolini hanno conquistato il primo posto nelle loro rispettive categorie.Nella gara con le pinne si è nuovamente imposta Chiara Costagli, mentre tra i Cadetti ha dominato Emanuele Mattei; nei Seniores hanno conquistato il titolo toscano Giulia Calistri e Fabio Laugeni, autori di due ottime performance.Nella durissima gara del Superlifesaver hanno nuovamente ottenuto il gradino più alto del podio Chiara Costagli, Riccardo Olivieri e Giulia Calistri che ha poi completato il “poker” con l’oro nella gara pinne e torpedo, specialità in cui si è imposto Diego Ridolfi tra i Cadetti.Alla fine la classifica delle società non ha lasciato spazio a dubbi: la Virtus Buonconvento, dopo la vittoria nel Campionato estivo del 2019, ha trionfato in quello invernale 2020, proponendosi come una delle squadre protagoniste ai prossimi Campionati Italiani di Categoria di Riccione.