Inaugurata la nuova struttura indoor del CT Siena

Con lo svolgimento il Torneo Rodeo che di fatto inaugura il tennis agonistico all'interno della struttura indoor di Vico Alto, il movimento tennistico che gravita intorno al Circolo Tennis Siena commenta la bella giornata di venerdi 24 gennaio, quando l'immobile è stato presentato alle ore 12 ai media e alle ore 18 alle autorità.Il giornalista Alessandro Lorenzini ha presentato l'evento moderando gli interventi del presidente Giovanni Forconi - che ha fatto gli onori di casa e soprattutto ringraziato sia i soci che il Comune di Siena, Banca CRAS Banca Centro e gli sponsor, l'architetto Filippo Casini a nome di tutto il team di progettisti e delle ditte Evolplay e Bernini - dell'assessore Paolo Benini, del presidente della Commissione sport della Regione Toscana Stefano Scaramelli, del delegato del CONI Point Siena Paolo Ridolfi, del vicepresidente regionale Romeo Tanganelli e del delegato provinciale Mario Panti per Federtennis FIT Toscana e FIT Siena, di Stefano De Vito, storico dipendente dellassociazione e del direttore tecnico Massimo Ardinghi che ha concluso rappresentando la soddisfazione del suo staff e dei suoi allievi.Il nuovo impianto, realizzato nell'autunno 2019, coperto e riscaldato dotato di 3 campi da tennis, tribune, spazio per pubblico e atleti, illuminazione a led, con la possibilità di essere aperto su ogni lato nel periodo estivo è dedicato sia ai propri associati che alle manifestazioni sportive organizzate dall'associazione, ma anche alla scuola tennis e pertanto aperto a tutti coloro (anche altre istituzioni o non soci) che sono interessati alla pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico o all’attività didattica per l’avviamento, l’aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis.L'Asd Circolo Tennis Siena, fondata nel 1929, stella d'oro al merito sportivo dal 2017, è molto impegnata nel miglioramento delle proprie strutture, dopo aver messo a norma la piscina nel 2016, rinnovato la club house nel 2017, gli uffici di segreteria e la palestra nel 2018 ha ancora in programma di ampliare la palazzina sociale, coprire la piscina, raddoppiare la palestra creandovi nuovi spogliatoi, tutto nell'ambito del progetto unitario approvato dall'amministrazione nel 2016 dopo un lungo iter avviato nel 2007.