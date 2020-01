Belle prestazioni di Pizzichi e Vaselli all’European Championship di Jiu Jitsu

A Lisbona brilla il Brazilian Jiu Jitsu targato Mens Sana

Nuovi successi internazionali per gli atleti del Brazilian Jiu Jitsu targato Mens Sana. Leonardo Pizzichi e Brunella Vaselli hanno infatti partecipato con profitto, durante la scorsa settimana, al Campionato d’Europa organizzato dall’International Brazilian Jiu Jitsu Federation a Lisbona. L’European Championship è il più grande e prestigioso appuntamento di jiu jitsu brasiliano del nostro continente. Nato nel 2004, cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni, è giunto alla 16esima edizione con più di 5000 atleti da tutto il mondo, distribuiti in 7 giorni di gare.Gli atleti biancoverdi dell’accademia Ronin, sotto la bandiera Budo Clan Siena del Maestro Dario Bacci, hanno avuto modo di confrontarsi con ottimi risultati sulla stessa materassina su cui si sono scontrati campioni del calibro di Aly, Malfacine, Musumeci e Cornelus.Leonardo Pizzichi, oramai solito frequentatore di eventi internazionali, si è guadagnato il gradino più alto del podio con la cintura nuova di zecca: per l’atleta senese è arrivato l’oro cinture viola master 5 - 88.30 kg. “A dire la verità – confessa Pizzichi - pensavo che questa volta, sarebbe stata un’esperienza più per imparare che per vincere. Tanta strada c’è da fare, tanto da imparare ancora, ma sono assolutamente soddisfatto del risultato”. Bella prestazione anche per Brunella Vaselli, alla prima esperienza internazionale da cintura blu: la biancoverde avrebbe potuto andare a medaglia senza gareggiare, essendo l’unica della propria categoria, invece ha scelto di lottare con avversarie più giovani e si è aggiudicata il terzo posto nella categoria master 4 blu -58.5 kg. “Sono contenta di essermi misurata - dice - c’è tanto da lavorare, ma va bene ed è stato bellissimo. Adesso non vedo l’ora di tornare ad allenarmi”.