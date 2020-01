Baseball, l'Estra CUS Siena si iscrive alla C ma saluta Kamachi e Sacchi

"Passano i giocatori, ma Siena c'è": è con questo post che l'Estra B.C. Siena annuncia la propria iscrizione alla serie C 2020, con un chiaro riferimento a quei giocatori che hanno deciso di lasciare la casacca bianconera per raggiungere altri lidi.



La notizia importante è che la squadra senese sarà ai nastri di partenza del campionato 2020 di serie C, al di là delle voci che volevano i bianconeri non iscritti al campionato.



"Non abbiamo mai pensato ad un'ipotesi simile, che dunque è irrealistica, una chiacchiera di paese, come tante ci sono nel baseball - afferma il general manager Francesco Giusti -. "E' vero, Masanori Kamachi, prima della scadenza del periodo dei rinnovi, è stato annunciato come nuovo giocatore dei Boars Grosseto poco dopo capodanno. Kamachi, straniero non AFI (non di formazione italiana), è libero tutti gli anni, ma nonostante abbia scelto di andare a Grosseto continua a darci un importante e prezioso contributo negli allenamenti delle categorie giovanili. Sempre i Boars ci hanno richiesto il prestito di Miguel Sacchi, per il quale ci sarebbe piaciuta, anche nell'interesse del ragazzo, una destinazione per una serie superiore, ma né lui lo ha voluto né, soprattutto, nessuna squadra lo ha richiesto o, meglio, se qualche società di serie B si è fatta avanti, ha poi deciso di optare per altre soluzioni. Lui è stato confermato nel nostro roster, ma andrà comunque via in prestito all'unica compagine che si è fatta viva, vale a dire i Boars Grosseto.



La nostra società - prosegue Giusti - punta allo sviluppo dei giovani giocatori e soprattutto vuole diffondere la cultura del baseball e l'amore per questo sport: lo abbiamo dimostrato lo scorso anno, con Dario Osti che ha meritatamente preso il posto di lanciatore partente (sostituendo nel ruolo Miguel Sacchi, ndr) ed i giovani Under 18 Giulio Bianchini e Niccolò Osti che hanno esordito, all'ultimo anno dell'Under 15, nell'ultima partita di Perugia. Abbiamo un settore giovanile che può contare sul Minibaseball, sull'Under 12 e sull'Under 15 ed è sui nostri giovani che puntiamo e lavoriamo per farli crescere bene, crescere con noi e far loro amare questo sport e la sua diffusione sul nostro territorio".