Due atleti del Cus Siena vicecampioni regionali di fioretto

Al Campionato toscano di Livorno, argento per Matilde Calamassi e Andrea Cannucci

Fine settimana di medaglie per il Cus Siena Scherma Estra. Dal Campionato Regionale Toscano under 14 alle sei armi (fioretto, spada, sciabola maschili e femminili) che si è disputato a Livorno, sono arrivati due argenti e tre bronzi, oltre ad altri ottimi risultati a suggellare il fatto di come il vivaio della scherma senese goda di ottima salute.Fioretto. Vice campioni regionali di fioretto sono Matilde Calamassi, categoria Allieve, e Andrea Cannucci, categoria Maschietti. A completare il quadro del podio, le finali a otto nelle giovanissime di Giorgia Putti, sesta, e Francesca Telese, settima, mentre per i giovanissimi ottava piazza per Lorenzo Marrelli, Finale anche per Massimo Orlandini, settimo, Natalia Fucci, quinta, Giorgia Putti, sesta, e Francesca Telese, settima, nelle rispettive categorie. Per il maestro Lio Bastianini, che ha seguito il settore fioretto con Lucia Cetoloni, «al di là dei buoni risultati, c’è stato un atteggiamento mentale positivo da parte di tutti, hanno lottato fino all’ultima stoccata. Questo è l’atteggiamento corretto per poter migliorare ognuno le proprie capacità». Presenti a Livorno a difendere i colori del Cus Siena anche Pietro Corsini e Agata Cerpi.Spada. Nella Spada sono arrivati il bronzo di Chiara Oliboni, categoria Giovanissime, e quello di Viola Mori nelle Allieve, categoria nella quale Benedetta Palazzi si è piazzata sesta e Aurora Bartalucci ottava. Facevano parte del plotone di spadisti anche Giulia Zardini, Giada Borri e Matilde Bianciardi, per la compagine femminile e Duccio Fiorentini per quella maschile.Sciabola. Alla sua prima gara in pedana, a Livorno Elisa Montich si è aggiudicata il bronzo nella Sciabola. Bene anche Tommaso Corsi nella categoria Allievi.Trofeo Lui&Lei Per concludere il fine settimana di successi, Laura Cresta e Daniele Catallo hanno vinto il Trofeo Lui&Lei che si è tenuto a Foligno (Pg).