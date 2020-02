Karate Mens Sana: Cesare Banfi si conferma campione regionale

L’atleta biancoverde ancora ai vertici, adesso i Campionati italiani



L’atleta della sezione Karate della Polisportiva Mens Sana 1871 Cesare Banfi si conferma ai vertici regionali. Nei campionati toscani che si sono svolti nello scorso week end a Firenze, infatti, Banfi è nuovamente campione regionale della categoria-76 kg, juniores di karate, specialità kumite, combattimento.



“Cesare – commenta il maestro Antonio De Luca, che ha accompagnato l’atleta biancoverde - ancora una volta ha dimostrato di essere nettamente il numero uno della sua categoria in Toscana, dominando la competizione. E’ stato veramente bravo, adesso ci prepariamo con grande intensità per i campionati italiani”. La manifestazione nazionale è in programma a fine mese a Lido di Ostia, in provincia di Roma.