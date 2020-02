Fine settimana intenso e di soddisfazioni per i giovani del CUS Siena Judo

Presso gli impianti del PalaJudo del Cus Siena, sabato 1 e domenica 2 febbraio si è tenuta una magnifica due giorni di allenamenti collegiali con la squadra regionale toscana ai quali hanno partecipato circa 100 atleti.I migliori judoka toscani si sono “dati battaglia” tra di loro confrontandosi per prepararsi ai prossimi importanti impegni nazionali e internazionali.Due giornate volte anche a cimentare rapporti di amicizia tra i giovani atleti (alcuni di loro insieme ai loro tecnici, hanno trascorso la notte dormendo sul tatami) a dimostrazione che si può diventare amici anche se poi ci si sfida in gara l’uno contro l’altro e che, checché se ne dica, il judo tutto è tranne che uno sport individuale.Su altri tatami intanto si sono confrontati in gara altri atleti del CUS Siena Judo. Infatti a Gerenzano, nel 17° Città di Como, gara individuale dove i giovani cussini si sono distinti portando a casa tre ori, quattro argenti e quattro bronzi. Hanno partecipato per gli under 12: Margherita Benocci, Adelaide Sassetti, Andrea Ermini, Francesco Cosentino, Lorenzo Zanus, Daniele Gabbriellini, Andrea Giannettoni, Alice Mariotti, Melissa Finotti, Leonardo Benza e Daniel Khanbekyan.A seguire, la gara a squadre, Memorial Maganetti, con sette formazioni provenienti dalla Liguria, Lombardia e Toscana e dove, nella classifica delle società sportive partecipanti il CUS Siena è arrivato terzo.La squadra mista dei leoncini era rappresentata da Margherita Benocci, Alice Mariotti, Andrea Giannettoni, Andrea Ermini, Melissa Finotti, Francesco Cosentino e Lorenzo Zanus.Dopo aver vinto il primo incontro contro i liguri dello Yoshin Ryu, hanno perso il secondo di misura contro il Sankaku Como per poi in finale classificarsi al terzo posto lasciando ai margini del podio la squadra dell’Unisport Cavagnolo.Una buona performance che, per questi giovani, segnerà l’inizio per costruire un futuro di soddisfazioni.