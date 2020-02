Pattinaggio Corsa Mens Sana ancora ai vertici nazionali

Numerosi titoli italiani e terzo posto finale fra le società ai Campionati italiani indoor

La Mens Sana Pattinaggio Corsa si conferma ai vertici nazionali. Nei campionati italiani indoor 2020, che si sono svolti nello scorso week end a Pescara, la squadra biancoverde ha riportato ancora una volta una serie impressionante di successi, conquistando anche il terzo posto nella classifica generale per società.Sono stati conquistati ben tre titoli italiani individuali assoluti: Duccio Marsili nella gara 1 giro a crono e Giuseppe Bramante nella 1000 metri e nella 5000 metri punti; un titolo italiano individuale Junior con Caterina Passaponti nella gara 1 giro a crono; un titolo individuale Allievi con Margherita Meucci nella gara 3000 metri punti. Poi le medaglie: argento senior con Duccio Marsili nella gara 1000 metri, argento ragazzi con Rita De Gianni nella gara 1 giro a crono; bronzo senior con Rebecca Vestri nella gara 1 giro a crono; bronzo staffetta senior femminile con Giorgia Bormida, Agnese Cerri e Lucrezia De Palma, bronzo nella staffetta allievi femminile con Rita De Gianni, Sofia Guerrini e Margherita Meucci. Grazie poi alle esaltanti prove di tutti i ragazzi (ben ventisette risultati nelle prime dieci posizioni) la Mens Sana si piazza al terzo posto fra le società.A questo importante risultato si aggiunge la grande prova delle piccole del gruppo che conquistano il secondo posto nel Trofeo Skate Italia, pur essendo “solo” in tre. Sofia Chiumiento, Alessandra Polato e Sara Parigi portano a casa tre medaglie (due argenti per Chiumiento e un bronzo per Polato) e fanno volare la squadra biancoverde nella manifestazione dedicata ai più giovani.“Ennesima soddisfazione – commenta il presidente della Polisportiva Mens Sana 1871 Antonio Saccone – per la nostra sezione numerosa e vincente, che porta i colori biancoverdi da anni ai vertici nazionali e internazionali. Ringrazio staff, tecnici, atleti e familiari, sempre così vicini alla nostra attività quotidiana”.“La trasferta – commenta il direttore sportivo della Polisportiva Mens Sana Gianluca Marzucchi - non era iniziata nel migliore dei modi con alcune defezioni importanti per l’influenza. L’apporto di tutti i nostri atleti, che si sono battuti come leoni con un’esaltante prova collettiva, ci ha portato ancora una volta ai vertici in Italia, senza un vero e proprio budget sportivo rispetto alle altre società- Tutto ciò dimostra ancora una volta l’alta qualità dei nostri atleti e l’eccellenza dello staff tecnico diretto da Laura Perinti, aiutata sul campo di gara dall’allenatrice Giulia Soggiu”.“Un ottimo inizio d’annata – dichiara Laura Perinti, direttore tecnico della sezione Pattinaggio Corsa - nel primo appuntamento importante della stagione. Ancora una volta la Mens Sana dimostra la propria forza di nei singoli, ma soprattutto, di squadra, con un gruppo coeso e compatto che lavora con intensità tutti i giorni in allenamento e che riesce a raggiungere risultati così importanti. Non ci vogliamo fermare e vogliamo proseguire su questa strada, che ha portato negli anni Siena ai vertici assoluti di questo sport”.