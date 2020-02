''Estra per lo Sport'', selezionati i vincitori della III edizione del premio giornalistico

La giuria ha assegnato in totale quattordici riconoscimenti, tra cui i premi speciali “Alla Carriera” a Marino Bartoletti e “Donna di Sport” ad Alessandra Giardini

Sono stati decretati i vincitori della terza edizione del Premio giornalistico “Estra per lo Sport: raccontare le buone notizie”, promosso da Estra Spa, multiutility a partecipazione pubblica, in collaborazione con USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana). Il Premio, anche quest’anno, ha ottenuto un grande successo di partecipazione, con ben 186 iscritti che hanno esaltato e messo in luce, con le loro storie, il valore di promozione sociale e di agenzia educativa dello sport.La giuria ha assegnato quattordici riconoscimenti, tra cui quattro Premi Speciali: “Protagonista della buona notizia” ai pallavolisti Matteo Piano e Luca Vettori, “Alla Carriera” a Marino Bartoletti, “Donna di Sport” ad Alessandra Giardini e “Premio Redaelli” al giovane praticante Massimiliano Cassano. Sono state inoltre conferite quattro Menzioni d’Onore ad Alberto Caprotti di Avvenire, Valeria Teodonio di Repubblica.it, Gloria Giavaldi di Inviato Quotidiano e Piero Giannico di Sportitalia.Tra i 186 candidati, i giurati hanno selezionato anche i vincitori per ciascuna categoria tra “Carta stampata”, “Web e blog” e “Televisione e radio” per i media a valenza nazionale e territoriale delle regioni Toscana e Marche:Carta stampata nazionale – Mazza Viviana, Corriere della SeraCarta stampata territoriale – Rossi Stefano, Corriere FiorentinoWeb e blog nazionale – Ricci Bitti Paolo, Ilmessaggero.itWeb e blog territoriale – Barbieri Eleonora, Notiziediprato.itTelevisione e radio nazionale – Palmieri Giovanna “Nina”, Le IeneTelevisione e radio territoriale – Meini Sara, TGR Toscana.A conferire il riconoscimento ai giornalisti sono stati Francesco Macrì, presidente Estra; Luigi Ferrajolo, presidente USSI; Andrea Abodi, presidente Credito Sportivo; Floriana Bulfon, Giornalista de L’Espresso; Lucia Blini, vice direttore News Mediaset; Marco Cherubini, giornalista Sport Mediaset, Danilo Di Tommaso, direttore area comunicazione CONI; Michele Maffei, presidente Associazione Medaglie d'Oro al Valore Atletico; Giovanni Melani, giornalista sportivo e membro giuria Premio Internazionale del Fair Play; Alessandro Palazzotti, vicepresidente Special Olympics Italia; Vincenzo Parrinello, Gruppo Sportivo Fiamme Gialle; Salvatore Sanzo, presidente CONI Toscana; Iacopo Volpi, giornalista Rai Sport; Sara Simeoni, campionessa olimpica.La cerimonia di premiazione si terrà mercoledì 8 aprile presso il Teatro Fabbricone di Prato.