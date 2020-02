''Faccio sport e non mi faccio male'': incontro al Villaggio Virtus di Poggibonsi con il dottor Carlo Cervelli

Il 6 febbraio l’incontro in cui si è parlato di traumatologia da sport e prevenzione

Prosegue la serie di incontri formativi della Virtus Poggibonsi. “Conversazioni sullo sport”, questo il nome del ciclo di iniziative promosse dalla Polisportiva, giovedì 6 febbraio ha visto la presenza del dottor Carlo Cervelli, ortopedico da tempo impegnato nello sport. Dopo una presentazione generale, Cervelli ha risposto alle domande dei presenti su come evitare infortuni.Pietro Burresi, presidente della Virtus Poggibonsi, commenta questo ultimo appuntamento con il dottor Cervelli: “Non sempre - dice Burresi - si conoscono accorgimenti utili a prevenire infortuni. Alcune volte questi sono legati a fattori casuali mentre in altre circostanze si possono evitare grazie ad una adeguata preparazione ed a conoscenze specifiche”.Molto spesso genitori, allenatori ed atleti si chiedono quali siano i modi migliori per affrontare un’attività sportiva e quanto questa possa essere utile alla crescita psicofisica di atleti ed atlete. E’ per questa ragione che al “Villaggio Virtus” sono stati invitati professionisti in vari campi: per conoscenza e cultura sportiva.Quello di giovedì 6 febbraio è stato un momento di formazione prezioso per gli atleti e le atlete della Polisportiva. “E’ necessario - osserva Burresi - un bagaglio di conoscenze che possa aiutare a ridurre gli effetti di un infortunio e diminuire la durata del tempo di assenza dalle gare. Nozioni - chiude il presidente della Virtus - che dovrebbero far parte di ogni sportivo”.