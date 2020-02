Karate, due medaglie di bronzo ai Campionati Toscani per gli atleti dellâ€™Asd Shinan di Siena

Grande soddisfazione per l’Asd Shinan Karate Kai di Siena per i risultati dei propri atleti Francesco Ricci e Pietro Cervini, che alle fasi regionali di qualificazione ai Campionati Italiani di karate Fijlkam categoria Junior kumite (combattimento) cinture marroni e nere, svoltisi lo scorso week-end a Firenze, hanno entrambi conquistato la medaglia di bronzo, piazzandosi al terzo posto nelle rispettive categorie.Venendo ai risultati della gara Francesco Ricci ha conquistato la medaglia di bronzo per la specialità Kumite juniores nella categoria 75 kg qualificandosi anche per le Finali Nazionali di Ostia in programma per il 22 e 23 febbraio. Pietro Cervini ha conquistato la medaglia di bronzo sempre nel kumite nella categoria juniores -61 kg.