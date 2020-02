Alice Volpi bronzo in Coppa del Mondo al Grand Prix FIE di Torino

Un bronzo con vista su Tokyo. “Farò tesoro delle tensioni avvertite in una gara importante come questa, soprattutto in vista di quella che sarà la mia prima Olimpiade”. Parole e musica di Alice Volpi, la 27enne senese che ieri sera, domenica 9 febbraio, ha portato il tricolore sul podio del Grand Prix FIE Trofeo “Inalpi” di fioretto femminile, tappa italiana di Coppa del Mondo svoltasi sulle pedane del Pala Alpitour di Torino e conclusasi con il successo della francese Ysaora Thibus (impostasi per 15-10 in finale sulla russa Inna Deriglazova).La fiorettista toscana, in forza al gruppo sportivo delle Fiamme Oro, è stata l'unica azzurra sul podio piemontese: è salita sul terzo gradino e ad una campionessa dalle sue ambizioni certo non mancano i rimpianti. “Purtroppo ho avuto un black out mentale in semifinale, quando ero in vantaggio per 8-2”, ha ammesso Alice Volpi con riferimento alla sconfitta patita contro la statunitense Lee Kiefer all'ultima stoccata, per 15-14. “La mia avversaria è stata brava ad approfittarne - ha aggiunto la fiorettista toscana -. Non dimenticherò questa lezione che mi sarà sicuramente utile in futuro”.Alice Volpi era giunta in semifinale dopo aver vinto il match dei quarti di finale contro la russa Anastasiia Ivanova con il punteggio di 15-7. L'iridata 2018, cresciuta nel vivaio del Cus Siena, aveva staccato il pass per i quarti grazie alla vittoria nel derby azzurro contro la laziale Camilla Mancini per 15-13, che aveva fatto seguito alle vittorie, all'esordio di giornata, sulla statunitense Iman Blow per 15-13 e poi sulla canadese Alanna Goldie per 15-7.Alla senese restano un terzo posto prezioso, una grande iniezione di fiducia in vista dei Giochi Olimpici Tokyo2020 e le emozioni provate nel tirare in pedana con la spinta del caloroso tifo di casa: “Grazie al pubblico di Torino per il supporto, mi spiace non essere riuscita a dare la stessa gioia dello scorso anno quando riuscii a salire sul gradino più alto del podio”, ha chiosato Alice Volpi, punta di diamante per la spedizione azzurra all'Olimpiade giapponese della prossima estate.