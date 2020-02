Oro nella Spada e nella Sciabola per il Cus Siena Scherma

Nella prova Master, gradino più alto del podio per Filippo Carlucci nella Sciabola e bronzo per Fabio Miraldi nel Fioretto



Ottima prestazione per il Cus Siena Scherma Estra alla qualifica regionale assoluta di Spada per la prova nazionale che si è svolta a Cecina (Li). La gara maschile ha visto la medaglia d’oro, e qualificazione, per Daniele Catallo. Qualificazione anche per Ludovico Cherubini vincente allo spareggio, non imitato purtroppo da Andrea Betti. In pedana per il Cus Siena anche Marco Tanfoni. La compagine femminile ha visto aggiudicarsi la qualificazione Francesca Cresta, settima, e Eleonora Pieracciani ottava. A difendere i colori senesi Matilde Legnaioli, sconfitta per il podio, Valentina Bichi, Letizia Rapezzi, Maria Teresa Sordillo e Ginevra Bianciardi



Circuito Nazionale Master. Da Cividale del Friuli (Pn) sono arrivate altre due medaglie. Si tratta dell’oro di Filippo Carlucci, già campione del Mondo, salito sul gradino più alto del podio nella gara di sciabola. E un altro importante risultato è arrivato dal fioretto con il terzo posto di Fabio Miraldi.