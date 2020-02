Siena Roller Team in vetta al Campionato regionale Fisr

Domenica 9 febbraio si è svolto a Castiglione della Pescaia il Campionato regionale FISR Gruppi Show e Precision.



Il Siena Roller Team si piazza al primo posto con il gruppo Fireworks nella categoria Divisione Nazionale con "Era questo che sognavo, essere un clown?" e al secondo posto si piazzano i quartetti Skyline nella categoria Quartetti Senior con "Magnifica Redenzione" e il quartetto Dragonfly con "Tienimi per mano" nella categoria quartetti Divisione Nazionale.



Buoni sono stati i piazzamenti del quartetto Backfire con "Marinella, una storia triste" al quarto posto della numerosa categoria Divisione Nazionale e nella stessa categoria dei quartetti Rainbow al sesto posto con "L'anima dei colori", Sunrise all'undicesimo posto con "La fine dell'estate" e Black Moon con "I canti dell'harem" al dodicesimo posto. Nella categoria Cadetti buono è stato il quarto posto del quartetto Ice Mirror con "La forza delle catene".



Il quartetto Skyline accede al Campionato italiano che si terrà a Conegliano dal 19 al 22 marzo, mentre il gruppo Fireworks e il quartetto Dragonfly accederanno all'Italian Roller Games, l'olimpiade nazionale degli sport rotellistici, un nuovo grande evento che raggrupperà per la prima vota i Campionati italiani e la Coppa Italia di tutte le discipline rotellistiche in un'unica sede, che sarà tra la città di Riccione, San Marino e le Marche e si terrà tra il 5 giugno e il 12 luglio.



Nonostante le difficoltà che sta vivendo la società, che ancora oggi dopo cinque anni è priva di una pista per gli allenamenti, le atlete e gli allenatori del Siena Roller Team hanno dimostrato come con la passione, dedizione e il sacrificio si può raggiungere la vetta, portando Siena ai massimi livelli del pattinaggio artistico gruppi spettacolo, disciplina in cui l'Italia è campione del mondo.