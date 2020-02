Mens Sana Pattinaggio corsa trionfa ai campionati regionali indoor

Primo posto fra le società nella categoria giovanissimi esordienti: sette medaglie individuali

I giovanissimi ed esordienti della sezione Pattinaggio Corsa della Polisportiva Mens Sana iniziano alla grande la stagione, conquistando il primo posto fra le società nel campionato regionale Indoor che si è svolto a Cetona nello scorso week end. Sette podi e ottimi piazzamenti di tutti i piccoli roller hanno portato la squadra sul gradino più alto. Una bella soddisfazione per gli atleti, lo staff tecnico e le allenatrici Livia Niccolucci e Agnese Cerri che hanno seguito e diretto i biancoverdi nel campo di gara. Bellissimo anche il dopo gara che, grazie all’ospitalità della Asd Pattinatori Cetona, ha visto genitori, allenatori e bambini sfidarsi in una divertentissima partita a calcio."Buona la prima – commenta Livia Niccolucci – Siamo soddisfatte della performance dei nostri piccoli roller biancoverdi, alcuni alla loro prima gara, che hanno saputo mettere in campo tutto il lavoro svolto fino a ora. Ci godiamo questo primo posto, ma si riparte subito”.