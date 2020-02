Mens Sana Karate: Avellis e De Luca conquistano i Campionati italiani

Qualificazione per i due atleti biancoverdi: appuntamento a Ostia a marzo

Bella doppietta per la sezione Karate della Polisportiva Mens Sana: grazie a un’ottima prova ai campionati regionali senior che si sono svolti a Firenze domenica scorsa 9 febbraio, Jacopo Avellis e Giovanni De Luca hanno conquistato la qualificazione per i campionati italiani assoluti kumite, che si svolgeranno il 7 e 8 marzo a Ostia.“Abbiamo centrato l’obiettivo - dice il Maestro Antonio De Luca, responsabile del corso agonisti di karate - siamo riusciti a conquistare un argento con Jacopo Avellis nella 60 kg e un ottimo quinto posto con Giovanni De Luca (figlio d’arte), nella 67 kg. Due su due: due atleti e tutti e due qualificati per le finali nazionali. Dispiace un po’ per Giovanni che ha sfiorato il bronzo, ma la sua categoria era molto tosta e considerando anche la numerosità e il tasso tecnico degli avversari, direi che c’è da essere più che soddisfatti. Inoltre per una realtà come la nostra piccola-grande Siena, è qualcosa di veramente speciale. Ora ci attendono tanti e difficili impegni, ma noi come sempre risponderemo presente”.