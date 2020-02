Ancora un week end di Campionati italiani per lâ€™Uisp Atletica Siena

Ancora un week end di Campionati italiani per l’Uisp Atletica Siena

Ancora un week end di Campionati italiani per l'Uisp Atletica Siena che ha visto due atlete prendere parte alla massima rassegna dedicata alle categorie juniores e promesse che si è tenuta nell'impianto indoor di Ancona. Oltre all'appuntamento tricolore gli atleti del club senese sono scesi in pista e sulle pedane di Firenze, dove si assegnavano i titoli toscani allievi indoor, e a Padova.



Dai Campionati Italiani under 20 è arrivato il tredicesimo posto per Linda Moscatelli nei 400m, corsi in 58''53, tempo che si avvicina al personal best di 58''50 siglato poche settimane fa; e il quindicesimo piazzamento per Elena Monciatti nel salto in alto con un miglior salto a 1,58m.



A Padova l'allieva Giada Bernardi, in attesa della massima rassegna di categoria in programma la prossima settimana sempre ad Ancona, è scesa sotto il muro dei 59'' nei 400m. Alla seconda uscita sulla distanza la sedicenne è stata capace di siglare il crono di 58''93, entrando nella top ten delle liste stagionali indoor di categoria ed al quinto posto assoluto nella manifestazione; mentre in gara sui 60m è risultata sedicesima in 8''17. A Firenze il cadetto Andrea Ceccherini ha vinto la gara del salto in alto con la misura di 1,63m. In gara a Padova anche Martina Brotto, ventinovesima nei 400m in 1'05''49; Giacomo Frassinelli, diciannovesimo sui 60m in 7''32, terzo in finale 3 in 7''37; Giulio Casamonti, quarantaduesimo sui 60m in 7''52 e quarantunesimo nei 400m in 56''30; Pietro Lenzi, sessantaseiesimo sui 60m in 7''70. In gara a Firenze: Enrico Martorelli, ottavo nel salto in lungo con 5,58 m; Pietro Sanarica, undicesimo nel salto in lungo con 5,36m; Livia Lenzi, quinta nel salto triplo con 10,01m; Rosa Russo, quarta nel lancio del martello con 37,75m.



Il prossimo appuntamento per l’Uisp Atletica Siena è il prossimo fine settima con i Campionati Italiani individuali allievi in programma ad Ancona. In possesso del minimo di partecipazione: Giada Bernardi nei 400m, Lorenzo Bianchini nel salto in alto e Giacomo Frassinelli nei 60m.