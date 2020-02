Uisp Atletica Siena, Giada Bernardi sesta nei 400m ai Campionati italiani allievi indoor

Alberto Menicori campione toscano promesse salto triplo indoor



Lo scorso fine settimana l’Uisp Atletica Siena è stata impegnata nei Campionati Italiani allievi indoor ad Ancona mentre in regione si disputavano i campionati toscani juniores, promesse e assoluti indoor a Firenze e i campionati toscani di staffette di cross a Castelfiorentino.



Ad Ancona è emersa la lusinghiera prestazione della sedicenne Giada Bernardi che al primo anno di categoria ha centrato la finale nei 400m con il tempo di 58’’30, suo record personale. L’allieva di Giulio De Michele, in occasione della massima rassegna di categoria indoor, ha dato prova di crescita e maturazione, frutto del lavoro invernale, cogliendo il personal best in qualificazione e confermandosi in finale con una prova solida e grintosa che l’ha vista chiudere al sesto posto sul podio in 59’’00. In gara ai tricolore under 18 anche Giacomo Frassinelli, quarantottesimo nei 60m in 7’’38.



A Firenze l’under 23 Alberto Menicori si è laureato Campione Toscano indoor nella categoria promesse con la misura di 12.27m nel salto triplo. In gara a Firenze: Emma Di Pietra, settima con 10.30m nel salto triplo. Sui 60 metri Simone Del Prato, quattordicesimo con 7’’31; Pietro Lenzi, trentaduesimo con 7’’66; Silvia Fregoli, ventisettesima con 8’’83.



A Castelfiorentino si sono svolti i campionati toscani di staffette di cross dove la staffetta 3x1000m della categoria ragazze con Viola Robimarga, Sveva Borghi e Alessia Finetti si è classificata ventesima sulle quarantasei formazioni al via. In gara anche gli esordienti Gabriele Paoletti, Philippe Vannucchi e Giulia Paoletti.