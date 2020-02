Scherma, Coppa del Mondo: Alice Volpi bronzo a Kazan

La senese Alice Volpi è salita sul terzo gradino del podio al termine della tappa di Kazan (Russia) del circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile, nella gara vinta dalla jesina Elisa Di Francisca.



L'atleta delle Fiamme Oro, campionessa del mondo 2018, è stata “dirottata” al terzo posto proprio al termine del derby italiano di semifinale, vinto dalla marchigiana col punteggio di 15-7.



Alice Volpi era giunta in semifinale grazie al 15-14 con cui ha sconfitto l’ungherese Fanni Kreiss ai quarti di finale. Nel suo percorso di gara, la poliziotta nata nel Cus Siena aveva iniziato superando per 15-13 la polacca Marika Chrzanowska, proseguendo poi col successo per 15-14 nel derby azzurro contro la laziale Camilla Mancini ed ancora vincendo per 15-8 il match degli ottavi contro la statunitense Nicole Ross.



Oggi è in programma la gara a squadre. Per stessa ammissione del Commissario tecnico, Andrea Cipressa, sarà l’occasione per testare il quartetto composto da Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi e Martina Batini, al rientro in squadra dopo qualche mese seguito alla maternità. Due toscane, dunque, comporranno il team Italia del fioretto femminile a Kazan.



COPPA DEL MONDO - FIORETTO FEMMINILE - Kazan, 21-23 febbraio 2020



Finale

Di Francisca (ITA) b. Shi Yue (Chn) 9-8



Semifinali

Shi Yue (Chn) b. Zagidullina (Rus) 15-10

Di Francisca (ITA) b. Volpi (ITA) 15-7



Quarti

Shi Yue (Chn) b. Deriglazova (Rus) 15-12

Zagidullina (Rus) b. Azuma (Jpn) 15-9

Di Francisca (ITA) b. Mohamed (Hun) 15-3

Volpi (ITA) b. Kreiss (Hun) 15-14



Tabellone dei 16

Deriglazova (Rus) b. Batini (ITA) 15-7

Di Francisca (ITA) b. Ebert (Ger) 15-8

Volpi (ITA) b. Ross (Usa) 15-8



Tabellone dei 32

Batini (ITA) b. Harvey (Can) 15-8

Weintraub (Usa) b. Vardaro (ITA) 15-11

Azuma (Jpn) b. Errigo (ITA) 15-13

Di Francisca (ITA) b. Pustilnik (Isr) 15-12

Ross (Usa) b. De Costanzo (ITA) 15-14

Volpi (ITA) b. Mancini (ITA) 15-14



Tabellone dei 64

Batini (ITA) b. Walczyk (Pol) 15-11

Vardaro (ITA) b. Tieu (Usa) 15-11

Errigo (ITA) b. Ko (Kor) 15-6

Di Francisca (ITA) b. Miyawaki (Jpn) 15-5

Ross (Usa) b. Cipressa (ITA) 15-12

De Costanzo (ITA) b. Palumbo (ITA) 13-10

Mancini (ITA) b. Catarzi (Fra) 15-13

Volpi (ITA) b. Chrzanowska (Pol) 15-13



Tabellone dei 64 - qualificazione

Massialas (Usa) b. Sinigalia (ITA) 15-7

Cipressa (ITA) b. Cheng (Hkg) 15-8

Kondricz (Hun) b. Bianchin (ITA) 15-7

Jelinska (Pol) b. Monaco (ITA) 15-14

De Costanzo (ITA) b. Senyuta (Ukr) 15-8



Tabellone dei 128 - qualificazione

Sinigalia (ITA) b. Beardmore (Gbr) 15-10



Fase a gironi

Erica Cipressa: 4 vittorie, 2 sconfitte

Elisa Vardaro: 5 vittorie, 1 sconfitta

Camilla Mancini: 5 vittorie, 1 sconfitta

Beatrice Monaco: 3 vittorie, 3 sconfitte

Francesca Palumbo: 5 vittorie, nessuna sconfitta

Martina Sinigalia: 3 vittorie, 3 sconfitte

Elisabetta Bianchin: 4 vittorie, 1 sconfitta

Valentina De Costanzo: 4 vittorie, 2 sconfitte



Classifica (152): 1. Di Francisca (ITA), 2. Shi Yue (Chn), 3. Volpi (ITA), 3. Zagidullina (Rus), 5. Deriglazova (Rus), 6. Mohamed (Hun), 7. Kreiss (Hun), 8. Azuma (Jpn).

12. Batini (ITA), 18. Errigo (ITA), 21. Vardaro (ITA), 24. Mancini (ITA), 29. De Costanzo (ITA), 38. Palumbo (ITA), 54. Cipressa (ITA), 67. Bianchin (ITA), 83. Monaco (ITA), 88. Sinigalia (ITA).