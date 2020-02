In Coppa del Mondo trionfa la Nazionale italiana di fioretto con Alice Volpi

L’Italia di fioretto femminile, per due-quarti toscana, torna al successo in Coppa del Mondo. A tre mesi di distanza dal trionfo sulle pedane de Il Cairo, il “Dream Team” risale sul gradino più alto del podio e lo fa al termine della tappa di Kazan in Russia.È così tornato a ruggire il quartetto italiano, composto, con la marchigiana Elisa Di Francisca e la brianzola Arianna Errigo, dalla senese delle Fiamme Oro Alice Volpi, reduce dal terzo posto conquistato ieri nella gara individuale, e dalla pisana Martina Batini, al rientro in squadra dopo qualche mese seguito alla maternità.Le azzurre hanno conquistato il primo posto grazie ad un ruolino di marcia straordinario: dopo la vittoria nel turno delle 16, contro l’Uzbekistan col netto punteggio di 45-19, le fiorettiste italiane hanno superato nettamente l’Ungheria per 45-13. In semifinale è poi arrivata la vittoria contro la Francia per 45-28, prima della finale che ha visto la squadra azzurra siglare un perentorio 45-27 agli Stati Uniti.“Era la risposta che volevo dalle ragazze” ha commentato al termine della gara il Commissario tecnico, Andrea Cipressa, facendo riferimento ai chiarimenti seguiti alle polemiche delle scorse settimane. Il “Dream team” ha già conquistato la qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo2020 e le prove di Alice Volpi e Martina Batini fanno sperare la scherma toscana.FinaleITALIA b. Usa 45-27Finale 3°-4° postoFrancia b. Polonia 45-41SemifinaliUsa b. Polonia 45-36ITALIA b. Francia 45-28QuartiPolonia b. Russia 42-41Usa b. Giappone 45-37Francia b. Germania 45-33ITALIA b. Ungheria 45-13Tabellone dei 16ITALIA b. Uzbekistan 45-19Classifica (18): 1. ITALIA, 2. Usa, 3. Francia, 4. Polonia, 5. Russia, 6. Ungheria, 7. Giappone, 8. Germania.ITALIA: Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Batini.