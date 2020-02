La senese Caterina Scarselli si aggiudica il titolo regionale di sciabola

Oro per la sciabola senese, bronzo per il fioretto con Joseph Ceroni nel Campionato Cadetti-Allievi



Successo per la spada e il fioretto senesi al Campionato regionale Cadetti-Allievi. Con la seconda prova che si è tenuta a Massa, gli schermidori del Cus Siena Scherma Estra Caterina Scarselli nella Sciabola e Joseph Ceroni nel Fioretto, hanno conquistato rispettivamente il primo e il terzo posto.



Con l’oro nella gara massese Caterina Scarselli si è aggiudicata anche il titolo regionale di Sciabola. Ceroni, giunto sesto a Massa, è riuscito a conquistare il bronzo a livello regionale. Nel Fioretto maschile, sul podio anche l’altro cussino Alessandro Lilli, settimo. Nel Fioretto femminile i colori del Cus Siena scherma sono stati difesi da Camilla Bonechi, settima, Lavinia Biagiotti e Emma Petrini. Nella Spada, buona la prova della bianconera Ginevra Bianciardi.