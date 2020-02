La Virtus Nuoto Buonconvento ritorna dalle Finali Regionali Invernali con 25 medaglie

La Virtus Buonconvento è tornata dalle Finali Regionali Invernali di Livorno con un bottino di 25 medaglie, 11 d’oro, altrettante d’argento e 3 di bronzo. Si tratta del miglior risultato di sempre per la società giallonera che sta vivendo una stagione senza precedenti; Lisa Angiolini e Fabio Laugeni si sono portati a casa anche la miglior prestazione toscana assoluta femminile (ottenuta nei 50 rana) e maschile (nei 50 farfalla). Nella classifica a squadre della categoria Ragazzi la Virtus si è piazzata al quarto posto, dietro a Firenze, Livorno e Tirrenica, confermando una competitività eccezionale del proprio vivaio.Viola Petrini (2006) si è imposta nei 50 e 100 stile libero, nonostante l’influenza che l’ha debilitata proprio nei giorni di gara; Chiara Costagli (2006) si è confermata campionessa toscana nei 400 misti, gara in cui si è presa il bronzo Arianna Sparvieri, portando il suo personale a 5’10’’; sempre la Sparvieri ha conquistato il terzo posto nei 200 farfalla. Tra i maschi Andrea Prapugicu (2004) si è conquistato oro e pass per Riccione nei 200 rana, mentre ha ottenuto l’argento nei 100 rana; Martina Minervino (2007) ha portato a casa due medaglie d’argento ottenute nelle gare a farfalla (100 e 200). Anche Eva Tognazzi (2007) ha collezionato due secondi posti nelle gare a rana (100 e 200) ed è salita sul terzo gradino del podio nei 200 dorso.A completare il medagliere di categoria ci ha pensato nuovamente Chiara Costagli, due volte d’argento nei 100 farfalla e nei 100 stile libero, gara in cui ha portato il suo personal best fino a 57’’7.Tra gli assoluti Lisa Angiolini ha fatto il tris nei 50, 100 e 200 rana ed ha poi stravinto anche i 400 misti con il suo nuovo personale, 4’44’’, crono abbondantemente al di sotto del limite richiesto dalla FIN per i prossimi Campionati Italiani Assoluti; Lisa ha conquistato anche un argento nei 200 farfalla, centrando il pass nazionale anche in questa gara (2’13’’). Tra i maschi Fabio Laugeni non ha deluso le attese, portandosi a casa la vittoria nei suoi 200 dorso (1’57’’), oltre a prendersi l’oro nei 50 e 200 farfalla; Fabio ha poi completato il suo bottino di medaglie con tre argenti nei 50 e 100 dorso e nei 100 stile libero.La Virtus Buonconvento dunque è più che soddisfatta dei risultati dei propri atleti e si prepara a vivere nel migliore dei modi gli ormai prossimi Campionati Italiani; i piccoli della categoria Esordienti affronteranno anche loro a breve le finali regionali che si terranno sempre a Livorno a metà marzo.