Karate, Cesare Banfi è vicecampione italiano

Grande prestazione dell’atleta juniores di karate ai campionati italiani a Ostia

Cesare Banfi conquista la medaglia d’argento ai campionati italiani juniores di karate (specialità kumite, combattimento) a Ostia: un grande risultato per l’atleta della sezione Karate della Polisportiva Mens Sana che si laurea dunque vicecampione italiano di categoria.Nella giornata di gare che si è svolta sabato scorso, 22 febbraio, su un totale di ben 63 atleti nella categoria -65kg, Cesare Banfi ha compiuto un bellissimo percorso, arrendendosi solo in finale (persa per uno a zero) contro il forte Daniele De Vivo, già vicecampione europeo e medaglia di bronzo ai mondiali.“Ci siamo presentati più carichi che mai – commenta il maestro Antonio De Luca, responsabile tecnico degli agonisti che ha come sempre accompagnato Cesare Banfi - Cesare è stato superlativo e si è dovuto arrendere solo in finale. Non ci sono parole per esprimere bene tutti i sentimenti di una giornata così e ci sono molte persone che meriterebbero di essere ringraziate per il risultato che abbiamo raggiunto, ma rischierei di lasciare qualcuno indietro e non sarebbe giusto. Vorrei ringraziare e abbracciare tutti i miei colleghi tecnici e tutti i loro atleti. Confrontarsi con tutti loro è una soddisfazione al di là del risultato, sapere di avere dato tutto e sapere di avere battuto atleti fortissimi, ti regala una gioia immensa”.