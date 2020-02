Siena, l'assessore Tirelli conferma lo svolgimento della Strade Bianche

L'assessore al Turismo e commercio del Comune di Siena, Alberto Tirelli, ha incontrato questo pomeriggio, mercoledì 26 febbraio, i rappresentati delle associazioni di categoria per fare il punto della situazione alla luce di quanto sta succedendo in Italia a causa del Coronavirus.L'assessore ha confermato che si svolgerà regolarmente la manifestazione sportiva Strade Bianche (salvo indicazioni diverse che dovrebbero però pervenire dalle autorità competenti in materia nel caso di contagi nel nostro territorio).Soddisfazione dalle associazioni di categoria che hanno ribadito l'importanza di questo evento per la città. Le associazioni hanno chiesto alla stampa di aiutare a mandare messaggi positivi perché a Siena non ci sono casi positivi al virus ma nonostante ciò iniziano ad arrivare le prime disdette negli alberghi. Le associazioni hanno ringraziato l'assessore per questo tavolo di confronto e si sono detti tutti disposti a lavorare in sinergia con l'amministrazione.