In occasione delle manifestazioni ciclistiche ''Strade Bianche", "Strade Bianche Elite Women" e "Gran Fondo Strade Bianche'', il Comune di Siena ha disposto delle modifiche alla viabilità.piazza del Mercato area di parcheggio tra il retro del Palazzo Pubblico e il civico 34: divieto di sosta con rimozione;via del Mercato entrambi i margini della carreggiata tra via Giovanni Duprè e piazza del Mercato: divieto di sosta con rimozione.viale Venticinque Aprile tutta l’area del parcheggio a pagamento, viale Cesare Maccari, Fortezza Medicea tutta l’area interna, viale della Vecchia: divieto di transito e divieto di sosta con rimozioneviale Luigi Cadorna: divieto di sosta con rimozione.Il Campo tra via Giovanni Duprè e via Rinaldini: divieto di transito.via Esterna Fontebranda, via di Fontebranda tra via Esterna Fontebranda e via Santa Caterina, via Santa Caterina, via delle Terme, Banchi di Sotto, via Rinaldini: divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli.Il Campo (tutto): divieto di transito e divieto di sosta con rimozione.piazza del Mercato ad eccezione dell’area a quota inferiore, denominata “vicolo del Fontanello”, davanti ai civici da 35 a 52 e del terrazzamento tra via dei Malcontenti e via di Porta Giustizia: divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli autorizzati addetti all’organizzazione e alle riprese televisive.Casato di Sotto: divieto di transito e divieto di sosta con rimozionevia Esterna Fontebranda, via di Fontebranda tra via Esterna Fontebranda e via Santa Caterina, via Santa Caterina, via delle Terme, Banchi di Sotto, via Rinaldini: divieto di transito per tutti i veicoliCasato di Sopra: divieto di transito ai veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellatevia della Fonte: divieto di sosta con rimozione.: via Giovanni Duprè tra via della Fonte e via del Mercato: divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione di quelli addetti all’organizzazione autorizzati al transito da via della Fonte a via del Mercato, divieto di sosta con rimozione dalle ore 8.00via della Sapienza: divieto di transito agli autocarri di massa superiore a 22 quintalivia del Cavalletto: senso unico verso via dei Termini.Ai veicoli autorizzati dell’organizzazione della gara (ammiraglie) è consentito il transito in viale dei Mille sulla direttrice San Domenico-Venticinque Aprile.funzionamento a lampeggio dei semafori agli incroci viale Nazario Sauro- via Ricasoli e via Cesare Battisti- via Ricasoli.Sempre negli stessi giorni dalle ore 10.00 fino al termine delle manifestazioni sono sospesi: il parcheggio taxi di piazza Indipendenza, le linee del trasporto pubblico locale (Tiemme) che transitano in via Esterna Fontebranda e quelle che raggiungono piazza Indipendenza. Per le modifiche ai servizi urbani consultare il sito www.tiemmespa.it : strada regionale 408, strada di Scacciapensieri, strada delle Tolfe, via Enrico Berlinguer, via Aldo Moro, viale Ranuccio Bianchi Bandinelli, rotatoria e via Achille Sclavo, via Fiorentina, strada dei Cappuccini, via di Collinella, strada di Pescaia, via Esterna Fontebranda, via Santa Caterina, Terme, piazza Indipendenza, via di Città, Banchi di Sotto, via Rinaldini e piazza del Campo.Per evitare di trovarsi bloccati in attesa del passaggio degli atleti, sabato 7 in orario 12.30-13.45 circa e 15.00-17.00 circa, domenica 8 marzo in orario 8.00-9.15 circa e 10.15-15.00 circa, si suggeriscono percorsi alternativi.Per gli attraversamenti da nord a sud della città e viceversa: la tangenziale.Per la zona stadio e centro: tangenziale uscita Siena Est, viale Pietro Toselli, viale Sardegna, viale Giuseppe Mazzini, viale Don Giovanni Minzoni.Per l'ospedale Santa Maria alle Scotte: tangenziale uscita Siena Est, viale Pietro Toselli, viale Sardegna, ponte di Malizia, viale Mario Bracci.