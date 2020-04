''Run for Siena - Corri con il cuore'': l’iniziativa della Mens Sana Runners

Dal 4 maggio ogni podista potrà donare in beneficenza un euro ogni cinque chilometri percorsi

Un euro in beneficenza ogni cinque chilometri percorsi. Dal prossimo 4 maggio, secondo le nuove disposizioni sull’emergenza Coronavirus, sarà possibile tornare a correre all’aria aperta, seguendo naturalmente tutte le normative sulla sicurezza: per questo la sezione Mens Sana Runners – Tenuta di Bibbiano, ha deciso di lanciare l’iniziativa “Run for Siena – Corri con il cuore”, aperta a tutti i podisti e non solo ai tesserati della Polisportiva Mens Sana 1871. Ogni podista che aderirà all’iniziativa si impegnerà a donare in beneficenza un euro ogni cinque chilometri percorsi per la propria attività motoria, su qualsiasi tipo di terreno: “Run for Siena”, che durerà un mese, dal 4 maggio al 4 giugno, porterà a una donazione al reparto Icu Covid del Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.“Abbiamo deciso così di coniugare – dichiara il direttore della sezione Pietro Giannitti – il ritorno alla possibilità di allenarci e correre, rispettando alla lettera tutte le norme sulla sicurezza sanitaria, alla volontà di dare un piccolo contributo nella lotta contro il Coronavirus. Ogni podista che deciderà di parteciperà potrà comunicare i chilometri percorsi durante le prossime settimane e impegnarsi a effettuare la donazione, calcolando un euro ogni cinque chilometri. Una piccola iniziativa della nostra sezione per dimostrare la vicinanza del movimento podistico a chi è in prima linea nella difficile fase di emergenza sanitaria”.All’importo raccolto attraverso i podisti, la sezione Mens Sana Runners aggiungerà un ulteriore dieci per cento calcolato sull’ammontare del totale ricavato nel periodo. Il chilometraggio massimo consentito ai fini del calcolo è di trecento chilometri percorsi. Per qualsiasi informazione è possibile fare riferimento al numero 347 097 2778 (Pietro Giannitti), consultare il profilo Facebook Mens Sana Runners o il sito web https://www.menssana1871.org/runforsiena/.