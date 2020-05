Ciclismo, ufficializzato nuovo calendario: Strade Bianche il 1Â° agosto

L’Unione Ciclistica Internazionale ha ufficializzato oggi le date del calendario mondiale. La Strade Bianche, la classica che si corre tra lo sterrato delle colline senesi con arrivo in Piazza del Campo, e che era in programma a marzo, si correrà sabato 1 agosto.1 agosto: Strade Bianche5-9 agosto: Giro di Polonia8 agosto: Milano-Sanremo12-16 agosto: Giro del Delfinato16 agosto: London Classic20-23 agosto: campionati nazionali da confermare24-28 agosto: Europei da confermare25 agosto: Gp Plouay29 agosto-20 settembre: Tour de France7-14 settembre: Tirreno-Adriatico11 e 13 settembre: Quebec e Montreal20-27 settembre: Mondiali29 settembre-3 ottobre: BinckBank Tour30 settembre: Freccia Vallone3-25 ottobre: Giro d’Italia:4 ottobre: Liegi-Bastogne-Liegi10 ottobre: Amstel Gold Race11 ottobre: Gand-Wevelgem14 ottobre: Attraverso le Fiandre18: Giro delle Fiandre15-20: Tour of Guangxi20 ottobre-8 novembre: Vuelta21 ottobre: De Panne25 ottobre: Parigi-Roubaix31 ottobre: Giro di Lombardia1 agosto: Strade Bianche8 agosto: Postnord UCI WWT Vårgårda West Sweden TTT9 agosto: Postnord UCI WWT Vårgårda West Sweden RR13-16 agosto: Ladies Tour of Norway26 agosto: GP de Plouay – Lorient Agglomération Trophée WNT (France)29 agosto: La Course by Le Tour de France1-6 settembre: Boels Ladies Tour11-19 settembre: Giro d’Italia Internazionale Femminile30 settembre: La Flèche Wallonne Féminine4 ottobre: Liège-Bastogne-Liège Femmes10 ottobre: Amstel Gold Race Ladies11 ottobre: Gent-Wevelgem in Flanders Fields18 ottobre : Ronde van Vlaanderen20 ottobre: Tour of Guangxi Women’s WorldTour20 ottobre: Driedaagse Brugge-De Panne23-25 ottobre: Tour of Chongming Island25 ottobre: Paris-Roubaix6-8 novembre: Ceratizit Madrid Challenge by La Vuelta