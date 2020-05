Assessore Benini: ''La Covid-19 non puÃ² bloccare lo sport a Siena''

"Individuati spazi pubblici da far utilizzare gratuitamente alle palestre"

La pandemia da Covid-19 ha bloccato tutti i settori produttivi, compreso lo sport, ma il Comune di Siena si attiva per far ripartire tutti gli ambiti economici."L’amministrazione comunale – evidenzia l’assessore allo sport Paolo Benini – vuole continuare, nonostante questo periodo di emergenza sanitaria che detta precise e condivise regole per evitare il contagio da coronavirus, a promuovere l’attività sportiva intesa sia nella sua valenza socializzante ed educativa, sia perché indispensabile per un equilibrato benessere psico-fisico. E lo sta facendo dando l’opportunità, a tutte le palestre del territorio comunale, di usufruire gratuitamente, fino al prossimo 31 ottobre, di aree pubbliche dove svolgere in sicurezza le loro attività. Un’opportunità per la loro ripresa economica".E’ di ieri, infatti, l’individuazione, da parte della Giunta comunale, di sette zone: Fortezza medicea, campo scuola, l’area esterna alla palestra Ceccherini, piazza Amendola, parco Unità d’Italia, stadio "A. Franchi" e una porzione del campino di Porta Ovile da destinare, su indicazione del Comune, all’utilizzo da parte delle varie palestre.Spetterà poi ai tecnici delle singole società sportive gestire, tra l’altro, le prenotazioni garantendo non sovrapposizioni tra l’entrata e l’uscita dei gruppi dovendo intercorrere almeno 20 minuti tra un utilizzo e l’altro; far rispettare il distanziamento interpersonale; l’igienizzazione degli attrezzi e tappetini; prezzi ridotti e popolari per i vari corsi; l’obbligo di applicare le linee guida da adottare.