Gabriele Bianchi (Toscana nel Cuore): ''Sosteniamo lo sport con le economie di bilancio del Consiglio regionale toscano''

Il consigliere regionale di Toscana nel Cuore, Gabriele Bianchi, presenta una mozione al Consiglio regionale a sostegno dello sport. "Lo sport per tutti è uno straordinario strumento aggregativo - dichiara Bianchi - perché facilita integrazioni sociali, culturali e di reddito. Promuove amicizie e allontana diffidenze. In Toscana parliamo di una straordinaria rete di realtà sportive che comprende più di 10.500 società sportive ed enti di promozione, per 400.000 tesserati, 20.000 tecnici e 1 milione di cittadini coinvolti.



Ho presentato una Mozione in Consiglio regionale affinchè si possano attuare cinque interventi per sostenere il mondo dello sport di base. Ho previsto che con queste risorse economiche si proceda all’abbattimento del costo di acqua, luce e gas per chi gestisce impianti sportivi destinati al servizio pubblico; ad un bonus per le società dilettantistiche e sportive che hanno titolarità di gestione impianti, pubblici e privati, a bonus autonomi di 600 euro per tutti gli istruttori, allenatori e tecnici sportivi. Inoltre che si attivi il congelamento delle rate di mutuo in corso in merito alla ristrutturazione, ampliamento degli impianti sportivi e ad estendere le visite mediche gratuite per il 2020 a tutte le famiglie con figli iscritti nelle varie discipline sportive.



Considerato che L’utilizzo di avanzi economici per spese correnti di urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19 individua la possibilità per gli enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso. Ho proposto di destinare 1 milione di euro di avanzo del bilancio accertato nel rendiconto economico del Consiglio regionale dell’anno 2019 emerso nella seduta della Commissione di Controllo effettuata il 18 maggio 2020".