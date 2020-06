Siena, dal 15 giugno il campo scuola in viale Avignone effettua l'orario estivo

Da lunedì 15 giugno il campo scuola "Renzo Corsi" in viale Avignone a Siena effettuerà l’orario estivo restando aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20,30 e il sabato dalle 8 alle 13.Si ricorda che, in base al DPCM dello scorso 17 maggio e all’ordinanza n. 57/2020 del Presidente della Regione Toscana, la capienza massima dell’impianto è di 50 persone; non potrà essere utilizzato per più di 2 ore; la distanza interpersonale da mantenere durante l’attività fisica è di 2 metri e di un metro per le persone che non si allenano. Restano chiusi gli spogliatoi e la palestra.