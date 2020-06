Elisa Montemagni (Lega): ''La Covid-19 rischia di penalizzare fortemente lo sport femminile toscano: dalla Regione ci attendiamo fatti concreti''

"Mentre quest'oggi il calcio maschile riparte, quello femminile è, viceversa, costretto ad uno stop definitivo per questa stagione." Così afferma Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega.



"Un classico esempio di due pesi e due misure - prosegue Montemagni - che temiamo possano comportare serie ripercussioni negative, in generale, anche per lo sport rosa toscano.



Già in condizioni normali è sufficientemente chiaro il divario di trattamento economico e quindi di possibilità di crescita fra discipline identiche, ma praticate da soggetti di sesso diverso; figuriamoci con la pandemia, cosa potrebbe succedere



Le donne che sono parte attiva nelle varie specialità sportive sono moltissime anche in Toscana e da più parti giungono, purtroppo, segnali sconfortanti su quello che potrà essere il futuro di svariate società del territorio. E' doveroso, dunque, a nostro avviso, che la Regione promuova un articolato piano di aiuti per sostenere quelle atlete che, a vari livelli, rischiano addirittura di non poter più svolgere regolarmente la propria attività sportiva.



Senza dimenticare, ovviamente, il settore giovanile, dove le risorse sono ancora più risicate e quindi il rischio di scomparire è ancora maggiore. Insomma, lo sport toscano, nel suo complesso, deve avere il massimo sostegno dalle Istituzioni, ma siccome quello al femminile, a nostro parere, è in maggiore sofferenza, è giusto riservargli un minimo di attenzione in più."