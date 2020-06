Siena Baseball, primi acquisti dellâ€™Estra BC Siena

Siena Baseball, primi acquisti dell’Estra BC Siena

Dopo le partenze di Miguel Sacchi e Masanori Kamachi, mandati ai Boars Grosseto, la formazione del Siena Basball di coach Giusti ha piazzato i primi colpi di mercato.



Si tratta di Juan Carlos Polanco, esterno classe 1995, che ha già vestito la maglia bianconera due anni fa e che la scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Arezzo.



Assieme a lui arriva a Siena un altro ex giocatore aretino, José Miguel Selmo, interbase ed esterno del 1994, già avversario dei bianconeri con la maglia aretina nella stagione 2012.



Con questi arrivi la squadra bianconera ha sistemato la linea centrale (lanciatore, con Osti che sarà il partente, ricevitore, ruolo che sarà rivestito dal dominicano Montero dopo l’addio di Querci, seconda base/interbase, con varie soluzioni per entrambi i ruoli, ed esterno centro, con Polanco che torna al suo posto dopo un anno ad Arezzo), prendendo una interessante fisionomia in vista della stagione 2020, che inizierà il prossimo 12 luglio contro la Fiorentina.



Le sorprese, però, potrebbero non finire qui, in quanto si stanno allenando con il Siena sia il ricevitore/prima base Juan Alberto Berroa De Jesus (1992, ex compagno di squadra di Giusti ed Antonio Rodriguez ad Arezzo, fratello di Jeisis German, che invece giocherà in prestito proprio ad Arezzo per la seconda stagione consecutiva), e, a sorpresa, Otanez Berroa, l’utility, molto apprezzato dagli appassionati, classe 1996 non confermato a gennaio ma che sembra intenzionato a tornare a Siena proprio dopo aver valutato il tesseramento con Arezzo.