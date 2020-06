Tennis, torna in campo la Serie A femminile del TC Siena

La squadra di Serie A femminile del CT Siena, composta da Tereza Mrdeza, Alice Balducci, Chiara De Vito, Agnes Bukta, Martina Caciotti, Costanza Federici, Gaia Tanganelli e Vittoria Forconi esordirà a Beinasco (To) domenica 5 luglio.



Seguirà l'unica partita in casa nel girone contro il TC Genova il 12 luglio alle ore 10:00, quindi l'ultima partita del girone al TC Parioli Roma domenica 19 luglio.



Le prime due classificate del girone disputeranno i play off per lo scudetto con le prime due dell'altro girone. Le terze e quarte giocheranno i play out con le omologhe dell'altro girone con incontro di andata e ritorno per rimanere nella massima serie.