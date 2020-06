Movimento Civico Senese: ''Tre giorni di solidarietÃ  per le piccole societÃ  sportive''

"Negli ultimi mesi il Movimento Civico Senese ha indicato alcune priorità su cui intervenire ed ha fornito suggerimenti per contribuire a dare una mano in questa situazione drammatica che vogliamo sperare sia davvero post-Covid19. Questo per sottolineare che la politica è presente nella vita dei cittadini 365 giorni all’anno e non solo in campagna elettorale." Così una nota del Movimento Civico Senese."Uno dei nostri ultimi comunicati riguardava gli sport minori e gli sport femminili che sono quelli più drammaticamente colpiti da questo periodo di vacche magre, perché già in condizioni normali sono tenute in vita dalla buona volontà di tante persone che amano lo sport.Il MCS propone alla amministrazione comunale ed alle associazioni di categoria di indire l’iniziativa ‘Tre giorni di solidarietà per lo sport’, rivolgendo un invito alle imprese che vorranno aderire a versare un contributo volontario che verrà regolarmente fatturato dalla società sportiva a cui sarà destinata la quota. L’adesione potrà riguardare anche enti ed associazioni e tutti potrebbero proporre nelle rispettive attività la raccolta di donazioni, anche minuscole, da parte degli utenti.Comprendiamo la difficoltà del periodo, ma sappiamo anche che non saranno piccole elargizioni a modificare l’andamento dell’anno per i donatori, mentre sappiamo di certo che quelle modeste quantità di denaro saranno ossigeno puro per le attività sportive, per consentire alle nostre giovani e nostri giovani di poter continuare a praticare uno sport.Proviamo ad immaginarci cosa potrebbe essere Siena se dovesse venirsi a trovare senza le sue storiche società sportive che tanto lustro hanno dato alla città. Noi crediamo in una Siena solidale e confidiamo nella realizzazione di questo progetto."