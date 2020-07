Riparte l'atletica: sabato a Siena primo test agonistico in Toscana

Da inizio luglio sono attivi i campi estivi di "Summer Sport 2020"

Dopo i duri mesi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e la chiusura di tutte le attività, da inizio luglio sono ripartite in Italia le gare di atletica leggera.Come per altri sport, anche l'atletica leggera si è conformata alle nuove normative nazionali che regolamento la pratica sportiva in questa fase, pertanto con forti limitazioni e particolare attenzione alle disposizioni sanitarie, e, conseguentemente, un calendario di appuntamenti stravolto e in continua evoluzione.In questo quadro, la mattina di sabato 11 luglio, l'Uisp Atletica Siena organizzerà la prima manifestazione "post COVID-19" in Toscana.Non sarà un vero e proprio meeting, neppure una gara classica, ma avrà la forma di quelli che la Federazione d'atletica leggera (FIDAL) ha chiamato Test di allenamento certificati (TAC), ovvero un evento a porte chiuse, con numero di atleti contingentato, e ridotto numero di giudici che garantiranno le prestazioni conseguite, a tutti gli effetti regolari e omologabili.Da inizio luglio hanno inoltre preso avvio i consueti campi estivi di Summer Sport 2020, una delle iniziative di più lungo corso del panorama cittadino, con un'offerta ludica e formativa di successo.I campi Summer Sport 2020 si svolgeranno con turni settimanali fino all'11 settembre presso il Campo Scuola Renzo Corsi, e, ovviamente, secondo il rispetto delle disposizioni anti COVID.Informazioni complete sui campi Summer Sport 2020 sono disponibili sul sito internet della società ( www.uispatleticasiena.net ), scrivendo all'indirizzo email summersport.uispatleticasiena@gmail.com , o al seguente recapito telefonico: 335 8353436