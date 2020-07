Tennis Serie A1: Tc Sinalunga sconfitto a Genova, ora è lotta per non andare ai play-out

I due Arnaboldi affossano le speranza chianine di play-off: all’ultima giornata contro Crema serve una vittoria

Il Tennis Club Sinalunga cade a Genova in una giornata poco brillante e deve abbandonare praticamente ogni speranza di primo posto nel girone e di accedere ai play-off per il titolo nazionale: con una formula così ristretta il 4-2 subìto in terra ligure corrisponde ad un verdetto quasi definitivo e domenica prossima in casa contro Crema Luca Vanni e compagni dovranno vincere per cercare di mantenere la massima categoria senza passare dalle pericolose paludi dei play-out.Il racconto della sfortunata trasferta sugli storici campi del Tc Genova 1893 vede Sinalunga in affanno dai primi singolari e costretta ad affrontare in svantaggio il giro di boa dei primi quattro incontri. Decisivo, tra le file liguri, l’asse composto dai cugini Andrea e Federico Arnaboldi: questa domenica i due affiatati lombardi, il primo numero 282 al mondo e tra i più talentuosi tennisti di tutto lo Stivale, il secondo ventenne di belle speranze già pronto a ricalcare le orme del cugino, hanno fatto la differenza, portando anche il punto decisivo in doppio. Luca Vanni è stato sfortunato a non sfruttare al meglio i punti decisivi del primo set contro Andrea Arnaboldi: perso il parziale per 7-5, il gigante di Foiano della Chiana ha ceduto nettamente nel secondo per 6-0. Contro Federico invece Matteo Gigante non è mai entrato in partita, pagando probabilmente lo scotto per il tour de force dei tanti incontri disputati, e vinti, in questo periodo “post-covid”.Senza Bruno Sant’Anna e gli altri stranieri in campo, è toccato a Marco Miceli schierarsi al singolare numero 2: contro l’altro giovane ligure molto interessante, Matteo Arnaldi, ne è scaturita una sconfitta piuttosto netta. L’unico punto sinalunghese in singolo è giunto grazie all’ottima prestazione di Marcello Serafini contro Mirko Lagasio. Sul punteggio di 1-3 a Sinalunga serviva un’impresa per ribaltare la situazione. Questa non è avvenuta ed il punto della bandiera conquistato dalla coppia composta da Luca Vanni e Marcello Serafini ha reso soltanto meno duro lo score conclusivo.La vittoria a sorpresa nell’altro incontro del girone del Tc Crema sul campo del Tennis Comunali Vicenza rende la sfida di domenica prossima contro i lombardi cruciale, con la necessità di ottenere il bottino pieno.Arnaldi M. (G) b. Miceli M. (S) 62 63Arnaboldi F. (G) b. Gigante M. (S) 60 62Arnaboldi A. (G) Vanni (S) 75 60Serafini M. (S) b. Lagasio M. (G) 62 64Arnaboldi/Arnaboldi (G) b. Gigante/Miceli (S) 64 62Vanni/Serafini (S) b. Lagasio/Arnaldi (G) 64 63