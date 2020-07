MotoGP, Pramac: fantastica prima fila per Bagnaia, Miller partirÃ  settimo - FOTO

Andalucia Gran Prix - Qualifiche

È stato un sabato straordinario per Pramac Racing sul circuito di Jerez - Angel Nieto. Con la Ducati Desmosedici del team senese, Francesco Bagnaia conquista la sua prima "front row" in carriera in MotoGP al termine di una giornata da protagonista. Jack Miller chiude con una preziosa settima posizione a soli 0.011 centesimi dalla seconda fila.Grazie ad una strepitosa FP3 chiusa rispettivamente al terzo e quinto posto, Jack e Pecco conquistano per il secondo week end consecutivo l’accesso diretto alla Q2. Pecco spinge fortissimo nella prima run e torna al box con il secondo tempo. Nella seconda run riesce a migliorare il suo tempo per festeggiare con il suo team al parco chiuso con il terzo tempo (1:37.176 a soli 0.169 dal leader) Jack Miller non riesce ad essere incisivo nel primo time attack poi torna in pista e conquista una positiva settima posizione (1:37.423) che gli consentirà di partire oggi con il gruppo di testa."Mi mancava questa sensazione. La prima volta in prima fila in MotoGP è ancora più bello. Abbiamo fatto un ulteriore passo avanti rispetto alla scorsa settimana. Mi sento pronto per la gara, abbiamo fatto un gran lavoro concentrandoci sul migliorare la fase finale e dovremmo essere preparati se dovessi avere un calo improvviso della gomma davanti. Devo ringraziare il mio team e Ducati perché se lo meritano per la gran fiducia nei miei confronti e fare una prima fila alla seconda gara della stagione è un traguardo importante per tutti noi.""Siamo contenti di oggi, avremmo voluto essere un po' più in alto sulla griglia di partenza, ma lo accetto! Mi sono fatto prendere dalla nuova regola della bandiera gialla e sono dovuto uscire dal mio primo giro di corsa e poi al secondo ho commesso un paio di errori e ho dovuto letteralmente girare ad occhi chiusi negli ultimi 3 settori per recuperare il tempo e migliorare. Un po’ di sfortuna, ma speriamo di riuscire a guadagnare qualche posizione".