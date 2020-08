Baseball Serie C, l'Estra B.C. Siena in casa contro l'Arezzo

Bianconeri in cerca di riscatto contro la capolista Arezzo, finora imbattuta, che farà visita all'Estra domenica alle 16 allo stadio "Scialoja" di Castellina Scalo.Una gara difficile per la squadra del batti e corri senese, che dopo le prime tre gare - la prima deludente uscita contro la Fiorentina a Firenze, la seconda gara proprio contro l'Arezzo che qualcosa di buono aveva fatto vedere ed il disastro di domenica scorsa in casa contro i Boars Grosseto - cercherà di fare il possibile per potersi rimettere in carreggiata.Il Siena sarà ancora privo di Dario Osti, che ancora non ha completamente recuperato dalle conseguenze dell'incidente motociclistico che lo ha visto protagonista una settimana e mezzo fa, ma che sarà comunque disponibile dalla partita.E' probabile che il manager Giusti cerchi una soluzione per il ruolo di ricevitore, che ha visto schierare ben tre giocatori diversi nelle prime tre partite (Berroa De Jesus contro la Fiorentina, Deury Rodriguez con l'Arezzo e Montero contro i Boars), a dimostrazione che è proprio in un ruolo cardine come quello del catcher che i bianconeri devono trovare un certo equilibrio.Arbitrerà la partita Sergio Persico, alla sua prima gara da arbitro capo per questa stagione con Siena.