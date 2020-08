Annullata la ventiquattresima edizione de L’Eroica

Confermati gli altri appuntamenti in programma quest’anno: Eroica Germania il 22 agosto, Eroica Montalcino il 30 agosto e Nova Eroica il 25 ottobre



La ventiquattresima edizione de L'Eroica è annullata. La decisione è concordata tra organizzazione e Comune di Gaiole in Chianti alla luce delle regole imposte dalle autorità competenti che snaturerebbero, anche nelle modalità distanziate che l’organizzazione aveva predisposto, quel clima magico capace di rendere L'Eroica evento unico ed irripetibile. Di certo hanno pesato molto sia la recente decisione del Governo nazionale di prorogare al 15 ottobre lo stato di emergenza che la situazione generale dell'andamento internazionale della pandemia, che conosce in alcuni Paesi situazioni drammatiche e che ci induce al rispetto di quanti, circa un terzo degli iscritti attuali, avrebbero difficoltà oggettive a partecipare.



Le iscrizioni per L'Eroica 2020 rimarranno valide per L'Eroica 2021 come da regolamento.



"A quanti sentiranno la mancanza de L'Eroica di ottobre, ricordiamo che il percorso permanente è sempre aperto e noi con tutto il territorio siamo pronti ad accogliervi tutto l'anno”, commenta Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica.



"La decisione è stata presa responsabilmente valutando la volontà della popolazione e le condizioni sanitarie nazionali e internazionali che non consentono di garantire un livello di tutela adeguato per i cittadini e per i partecipanti - spiega l'Amministrazione comunale -. Il Comune ha valutato questa scelta con grande attenzione tenendo conto di tutti i fattori di cui l'Eroica è portatrice e ha messo al primo posto la difesa e i bisogni della comunità. Allo scopo è stato aperto un confronto con il Prefetto di Siena.

Il Comune ringrazia la società organizzatrice l'Eroica che, prendendo atto e condividendo le preoccupazioni e vista la reiterazione dello stato di emergenza nazionale al 15 ottobre 2020, ha deciso nella sua autonomia di annullare l'evento rinviandolo al 2021."



Sono confermati, invece, gli altri appuntamenti della stagione 2020: Eroica Germania (22 agosto), Eroica Montalcino (30 agosto) e Nova Eroica Buonconvento (25 ottobre), manifestazioni con un numero di partecipanti minore, che possono essere gestite con maggiori garanzie.