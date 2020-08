Sport, Scaramelli (Italia Viva): ''Contributi straordinari per cinque Comuni del senese''

"Contributi straordinari per lo sport ottenuti grazie alla presa di posizione di Italia Viva in Consiglio regionale che, in provincia di Siena, vede arrivare importanti investimenti". A dirlo Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, sulle risorse del Bilancio regionale destinate ai Comuni che gestiscono impianti sportivi a servizio dei cittadini, dei giovani e delle associazioni sportive.



"Sono cinque i Comuni del senese - spiega Scaramelli - beneficiari di contributi straordinari che andranno a cofinanziare scelti in base alla loro cantierabilità e fattibilità immediata".



Nello specifico al Comune di Abbadia San Salvatore per il rifacimento di delimitazione tra l'impianto sportivo Circolo tennis e piscina comunale vanno 17.500 euro. A Castiglione d'Orcia interventi per la riqualificazione degli impianti sportivi “La Marroneta” in Vivo d’Orcia per 20.000 euro, nel Comune di Gaiole in Chianti per la manutenzione straodinaria della palestra comunale 10.000 euro. Al Comune di Montalcino per la manutenzione straordinaria del campo di calcetto a San Giovanni d’Asso 10.000 euro e al Comune di Rapolano Terme per la manutenzione straordinaria dell'area sportiva adibita al tennis a Bagni Freddi 18.000 euro.