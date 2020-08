Ripresa agonistica nel segno dei personal best per lâ€™Uisp Atletica Siena

Ripresa agonistica nel segno dei personal best per l’Uisp Atletica Siena

Esordio in Finlandia per il carabiniere Yohanes Chiappinelli sui 3000 siepi



Nelle settimane a cavallo tra luglio e agosto, in un periodo che di consuetudine rappresenta la pausa estiva dell’atletica, hanno preso vita gli appuntamenti che hanno segnato la ripresa agonistica dell’Uisp Atletica Siena. Tra TAC (Test di Allenamento Certificati) e meeting, con ritmi scanditi dai rigidi protocolli anti-Covid, sono arrivati anche i primi risultati di rilievo, segno del lavoro svolto da tecnici e atleti durante l’inverno e recuperato dopo il periodo di lockdown.



A Orvieto nei primi giorni di ripresa agonistica, si sono messe subito in evidenza due atlete allenate da Giulio De Michele, entrambe al personale nei 100m e rispettivamente terza e quarta in finale: Linda Moscatelli, junior al secondo anno di categoria, 12"87 (+0.6m/s) in batteria, 12"75 (+0.9 m/s) in finale e Giada Bernardi, allieva al primo anno di categoria, 12"74 (+1.0 m/s) in batteria, 12"81 (+0.9 m/s) in finale. Le stesse nei meeting a seguire sono tornate a siglare personal best su distanze a loro più congeniali con Moscatelli, che a Livorno sale sul primo gradino del podio nei 400hs con il primato personale di 1'03"43; mentre Bernardi, alla prima uscita outdoor sulla distanza di 200m a Firenze nelle gare di contorno al Meeting nazionale di prove, si è imposta con il tempo di 26''24.



Positivi risultati di crescita anche dal settore lanci dove Giulia Giardi, nella manifestazione di lanci a inviti a Livorno, ha fatto atterrare il suo disco a 38,49m ritoccando il suo record personale di oltre due metri e chiudendo al quinto posto. Tra i personal best si segnala lo junior Pietro Lenzi con 11’’91 nei 100m.

Tra le conferme della stagione si notano i risultati di Lorenzo Bianchini nell’alto con la misura di 1,86m, le solide prestazioni di Elena Monciatti, sempre nel salto in alto, con 1,66m valicati sia a Castiglione della Pescaia che a Cecina dopo l’1,71m siglato a inizio luglio sulla pedana di casa. Bene anche il velocista Tommaso Bruni, capace di 22’’52 (+3,6 m/s) sulla pista di Castiglione della Pescaia e poi di 22''68 (-1,4m/s) a Rieti.



È partita la stagione in pista anche per il carabiniere Yohanes Chiappinelli. Dopo il raduno in altura a Livigno, nel mese di luglio con gli altri mezzofondisti azzurri, ha esordito con una ripartenza in sordina a Cles sui 1500m, specialità veloce per le caratteristiche del nostro carabiniere, dove il cronometro ha registrato il tempo finale di 3'55"64. Nella scorsa settimana il ventitreenne senese si è presentato al via dei 3000 siepi ai Paavo Nurmi Games a Turku (Finlandia), seconda gara della stagione e esordio sulla distanza in questo duemilaventi. Chiappinelli, bronzo europeo della specialità, ha chiuso quarto in 8'35"17.

La strada degli appuntamenti agonistici porta adesso, dopo il week-end di ferragosto, verso una tre giorni di manifestazioni a Firenze nelle quali si assegneranno i titoli toscani per le categorie assoluti e promesse.