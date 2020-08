Domenica 30 agosto la quarta edizione di Eroica Montalcino

Tanta fatica ma anche tanto divertimento in Val d’Orcia nel rigoroso rispetto delle regole di sicurezza

Si avvicina velocemente l’appuntamento a pedali più importante dell’anno in Val d’Orcia. Domenica 30 agosto è in programma, infatti, la quarta edizione di Eroica Montalcino, che quest’anno, causa Covid-19, è slittata dalla primavera all’estate. Saranno quattro i percorsi in cui cimentarsi, rispettivamente di km 153, percorso Lungo EROICO, di km 96, percorso Medio VAL D’ORCIA, di km 70, percorso Corto CRETE SENESI, di km 46, percorso Piccolo BRUNELLO. Chi non ha una buona preparazione può comunque cimentarsi e vivere l’emozione eroica partecipando alla PASSEGGIATA di 27 chilometri. Si parte distribuiti nel tempo, dalle ore 6.00 fino alle ore 9.30.Il percorso più lungo interessa i comuni di Montalcino, Buonconvento, San Quirico d’Orcia, Pienza e Trequanda. Tra strada bianca e strada in asfalto ci sarà un sostanziale equilibrio. Saranno 72 i chilometri di strada bianca (Val di Cava, Ripa d’Orcia, Selvoli, Le Regge, Traversa dei Monti, Pieve a Salti, La Piana, Castiglion del Bosco, La Maremmana, Monteano e Sesta) mentre 81 saranno i chilometri di strada asfaltata.Ma la festa a Montalcino inizierà già venerdì 28 agosto quando, alle ore 17.00 in piazza del Popolo, sarà aperta la Bottega Eroica con tante maglie, pantaloncini, berretti e scarpe vintage che stanno diventando sempre più oggetti alla moda. Poi il Mercatino Eroico con pezzi di antiquariato di ciclismo che raccontano storie ed avventure dal 1900 in poi. La mostra dedicata a Fausto Coppi in via Ricasoli fino alle ore 20.00. Infine l’accensione della maglie luminose, un’attrazione ormai imitata in tante altre parti del mondo.Sabato il clima di festa crescerà ancora con la presentazione del Progetto Terra Eroica, cioè il complesso delle disponibilità del Percorso Permanente de L’Eroica e del Percorso Permanente di Eroica Montalcino, e la presentazione del libro di Giancarlo Brocci (“Bartali, l’ultimo eroico” e di Giovanni Nencini (“Sulla cresta dell’onda”).Quindi altri appuntamenti da non perdere; i concorrenti del concorso “barbe e baffi” d’epoca, un altro momento che caratterizza Eroica Montalcino fin dalla sua pima edizione, il concorso delle “vetrine eroiche”, allestite dai commercianti di Montalcino in onore alla bicicletta. Infine l’assaggio del Piatto Eroico, una curiosità culinaria che sarà svelata solo a Montalcino, all’ora di cena.Domenica saranno le biciclette eroiche le protagoniste assolute, con partenze distribuite in più di tre ore per assicurare il massimo distanziamento sociale. Ma sarà l’intero programma di Eroica Montalcino 2020 a mantenere il rigorosissimo rispetto delle norme di sicurezza sanitaria imposte dal Covid-19.Ore 17,00 APERTURA DI EROICA MONTALCINOOre 17.00 Apertura Bottega Eroica – Piazza del PopoloOre 17,00 Apertura MERCATINO EROICO (chiusura ore 20,00)Ore 18,00 Teatro degli Astrusi “Il Ciclo Club Eroica” incontra gli EroiciOre 19,00 Foyer Teatro degli AstrusiOre 19.30 Via Ricasoli saluta Eroica Montalcino - mostra itinerante dedicata a Fausto Coppi, musica, prodotti e cucina tipica.Ore 20,00 Accensione delle maglie luminoseOre 9,00/19,00 Bottega Eroica piazza del PopoloOre 9,00/20,00 Mercatino EroicoTeatro degli AstrusiOre 17.00 Presentazione alla stampa del Progetto Terra EroicaOre 18.00 “Bartali l’Ultimo Eroico“ presentazione del libro di Giancarlo Brocci dedicato all’uomo di ferro nato per il Tour.A seguire: “Sulla cresta dell’onda”presentazione del libro di Giovanni Nencini dedicato a Gastone Nencini a 60 anni dalla vittoria del Tour.Ore 19.30 Brindisi di saluto con il Ciclo Club EroicaOre 17.30 Premiazione concorso “Barba e Baffi”Ore 18.30 Premiazione concorso “Vetrina Eroica”Ore 20,00 PIATTO EROICO Promosso dai Ristoranti di MontalcinoPARTENZE:Percorso Lungo Eroico (km 153) - partenza dalle ore 6.00 alle ore 6.30Percorso Medio Val d’Orcia (km 96) - partenza dalle ore 7.00 alle ore 7.30Percorso Medio Crete Senesi (km 70) - partenza dalle ore 8.00 alle ore 8.30Percorso del Brunello (km 46) e Passeggiata Eroica (km 27) - partenza dalle ore 9.00 alle ore 9.30Tutte le info su: https://eroica.cc/it/montalcino