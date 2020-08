Baseball Serie C, si rinforza l'Estra B.C. Siena con il ritorno di German de Jesus e Paulino Sanchez

Tornano a vestire la casacca dell'Estra B.C. Siena l'interno Jeisis German de Jesus ed il lanciatore Albin Paulino Sanchez.Per German si tratta di un rientro dal prestito al BSC Arezzo, società presso la quale ha disputato gli ultimi due campionati e dalla quale uno dei migliori battitori delle ultime stagioni ha chiesto di essere liberato proprio per tornare a giocare a Siena. Anche per Paulino Sanchez si tratta di un ritorno, dopo la positiva stagione 2018 con la maglia del Siena ed un anno di "stop".Entrambi - chiaramente di origine dominicana - sono atleti di formazione italiana (AFI): il primo, German, classe 1988, in quanto cittadino italiano ed ormai da molti anni attivo nel baseball del nostro Paese con le maglie di Arezzo, Siena e Cosmos, mentre il secondo, Paulino Sanchez (1995) è cresciuto nelle giovanili della società bianconera, esordendo in serie C nel 2012 sotto la guida di Jesus Barroso.German è senza dubbio un rinforzo importante per il line up bianconero, apparso un po' sterile in battuta in queste prime uscite, mentre Paulino Sanchez può essere una validissima alternativa sul monte di lancio in caso di squalifica di Fabiangel Garcia Gil.