Automobilismo, il 27 settembre la 41Âª Coppa del Chianti Classico

Fervono i preparativi per la 41ª Coppa del Chianti Classico che vedrà il suo svolgimento il 27 settembre 2020.La FIA ha deciso di rinviare al 2021 il FIA Historic Hill Climb Championship, campionato europeo di cui la Coppa del Chianti Classico fa parte ma nulla cambia per lo svolgimento della gara che resterà valida per il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche 2020. Il campionato verrà aperto il 13 settembre dalla Bologna Raticosa a cui seguirà la Coppa del Chianti Classico che precede la Coppa Faro in programma per il 11 ottobre per continuare in terra siciliana con la Salita Storica Monte Erice del 25 ottobre."Le colline del Chianti - spiegano gli organizzatori - saranno lo scenario di questa 41ª edizione in un paesaggio che con la sua bellezza indiscussa, in un momento in cui siamo stati tutti chiamati ad affrontare qualcosa di sconosciuto che ci porta a prendere in esame i necessari cambiamenti strutturali e logistici, permetta di incontrarsi indossando tuta, guanti e casco, accendendo i motori ed aspettando il verde del semaforo per premere l’accelerato per affrontare la strada che porta al traguardo. Noi organizzatori impegnati in un periodo non facile per portare avanti l’organizzazione di una competizione ma che abbiamo continuato a credere nella possibilità di fare la gara, ci avviciniamo alla data di effettuazione e non resta che aspettare l’abbassarsi della bandiera tricolore che sarà il segnale dello Start della 41ª Coppa del Chianti Classico.Ogni informazione su http://www.coppachianticlassico.com