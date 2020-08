Atletica Siena, Linda Moscatelli campionessa toscana nei 400 ostacoli

Alessandro Brizzi campione toscano U23 degli 800m, bronzo per la 4x100 dell’Uisp Atletica Siena



Nei giorni scorsi si è tenuta una tre giorni di gare valide come Campionato Toscano per le categorie assoluti e promesse. Sulla pista e sulle pedane dell’Asics Firenze Marathon Stadium sono scesi molti atleti dell’Uisp Atletica Siena a caccia di prestazioni, in questo insolito periodo solitamente di pausa agonistica estiva, soprattutto per chi va a scuola, e con gare caratterizzate da un numero limitato di atleti e senza finali.



Nelle prime due giornate di gare si è resa protagonista per il club senese Linda Moscatelli. La diciannovenne ha colto l’argento assoluto nei 400m nella prima giornata, fermando il cronometro a 57’’08, personal best, per poi andare, il giorno successivo, a cogliere il titolo toscano assoluto sulla stessa distanza con le barriere a settantasei centimetri. Moscatelli, ancora junior, è stata capace di una solida prova nei 400Hs, portando il proprio record personale a 1’02’’34 e fermandosi a soli 4 centesimi dal minimo per i Campionati Italiani assoluti.



Sempre nella seconda giornata Alessandro Brizzi si è laureato campione toscano promesse negli 800m, ottavo assoluto, con il tempo di 1'59"02 e Tommaso Bruni nei 200m ha strappato il bronzo promesse in 22"73 (-1.0m/s), quinto tra i toscani.



La terza giornata ha visto Giulia Giardi prendere il titolo di vice campionessa regionale assoluta nel lancio del martello con 39.70m, quinta il giorno precedente nel lancio del disco con 37,96m; mentre Elena Monciatti nel salto in alto va a prendere il terzo posto con un miglior salto a 1,63m.

Tra le prestazioni è da segnalare la positiva crescita dell’allieva Giada Bernardi quinta in 58"66 nei 400m, alla prima uscita outdoor sulla distanza, e quarta tra le toscane nei 200m uguagliando il personale di 26"24 (-1.0m/s).



In gara anche Duccio Pecciarelli, dodicesimo nei 400m in 51"69, Rosa Russo, allieva, personal best nel lancio del martello con l'attrezzo da 4kg e quarta tra le toscane con 31,39m, Riccardo Finetti, junior, impegnato con l'attrezzo da kg 7,26 sesto nel lancio del martello con 40,01m, Lorenzo Bianchini, ottavo nel salto in alto con 1.70m.



La staffetta 4x100, gara anche questa valida per l’assegnazione del titolo toscano, con la formazione composta da Giada Bernardi, Linda Moscatelli, Elena Monciatti e Federica Renzi ha colto il bronzo in 49’’23.