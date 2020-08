Nuoto, la Virtus Buonconvento conclude la stagione con risultati prestigiosi

Si è conclusa da pochi giorni una stagione agonistica davvero difficile; la Virtus Buonconvento aveva onorato il periodo invernale con risultati di assoluto prestigio, impreziositi da un primato italiano di categoria nella staffetta femminile. Anche i due nuotatori assoluti Lisa Angiolini e Fabio Laugeni stavano facendo un percorso netto verso i Campionati Italiani.



Dopo il lungo stop di allenamenti e gare si è tornati in acqua a Chianciano Terme per il Campionato Italiano “a distanza”, svoltosi su base regionale. E’ qui che Viola Petrini (classe 2006) ha timbrato un ottimo 58’’3 sui 100 stile libero, riscontro cronometrico che, dopo una lunga attesa per riordinare le classifiche nazionali, le è valso il titolo di campionessa italiana 2020 su questa gara. Dopo il titolo nazionale individuale di Chiara Costagli nel Salvamento, quello di Viola Petrini è il primo oro tricolore nel nuoto per la Virtus Buonconvento, sicuramente di buon auspicio per l’imminente ripresa dell’attività. Per la Petrini è stato un obiettivo inseguito da subito, incoraggiata dai buoni riscontri e dai titoli regionali conquistati a febbraio; poi la situazione Covid ha complicato tutto, ma la determinazione di Viola ha superato le difficoltà, mettendosi al vertice della classifiche italiane della sua categoria.



Al Trofeo Internazionale Sette Colli di Roma anche Lisa Angiolini si è espressa a livelli top nei 50 e 100 rana con riscontri cronometrici (31’’9 e 1’09’’0) vicinissimi ai suoi personal best. La formula di questa edizione non consentiva purtroppo la disputa di batterie e finali, bloccando di fatto ulteriori velleità. Lisa si è ben comportata anche nei 200 rana, ribadendo un tempo (2’30’’) difficilmente pronosticabile dopo oltre due mesi di stop, che le ha comunque consentito di raggiungere un più che onorevole quinto posto in Italia.



Sia Viola Petrini che Lisa Angiolini si allenano nella piscina di Poggibonsi dove la sinergia sportiva con l’UPP sta consentendo di raggiungere risultati di rilievo sia con la Categoria che con gli Esordienti.



Adesso le energie giallonere si trasferiranno a Folgaria, in Trentino, da dove, ormai da 23 anni, riparte la stagione della Virtus Buonconvento con una intera settimana di preparazione in montagna.