Baseball Serie C, riparte la stagione: Estra BC Siena a San Casciano

Dopo la pausa agostana, riparte domenica 30 agosto il campionato di serie C di baseball, con l’Estra BC Siena impegnata a San Casciano Val di Pesa contro il Cosmos, squadra nella quale militano numerosi giocatori della squadra bianconera 2019, quelli che erano arrivati in prestito dalla società valpesana e che quest’anno sono tornati all’ovile.



Si torna a giocare alle 15, con l’arbitro dell’incontro che sarà Claudio Ferrini. Per l’occasione i ragazzi del manager Giusti possono contare sui nuovi innesti, quelli di Jeisis German, arrivato in prestito dall’Arezzo, e di Albin Paulino Sanchez, che potrà dare una mano sia sul monte di lancio che all’esterno. Potrà essere della partita Fabiangel Garcia Gil, sul quale pesa ancora la scure dell’indagine, non ancora conclusa, della Procura federale per quanto avvenuto nelle fasi di riscaldamento con l’Arezzo.



Sia il Cosmos che l’Estra sono entrambe alla ricerca della prima vittoria stagionale. Il Cosmos è uscito sconfitto nei primi quattro incontri stagionali, mentre i bianconeri arrivano da tre manifeste che sperano finalmente di mettere alle spalle. Per la gara di San Casciano Val di Pesa ci potrebbero essere delle novità nel diamante senese: in queste settimane di allenamento, infatti, i bianconeri hanno provato Otanez Berroa a ricevere e Jeisis German in seconda. Potrebbero essere queste due novità a sistemare - finalmente - la linea centrale della difesa senese che presentava qualche “buco” in questo inizio di campionato.



L'altra sfida del girone è quella tra Franchigia Firenze ed Arezzo: per la squadra aretina, che potrebbe approfittare del turno di riposo degli inseguitori Boars, l'occasione per allungare il vantaggio in classifica è ghiotta.