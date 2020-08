Tre giornate per provare le attivitÃ  sportive del CUS Siena

Il CUS Siena organizza tre giornate dello sport, l'1, 2 e 3 settembre, per presentare le sue attività annuali. Negli impianti all'Acquacalda, i bambini saranno guidati in un percorso di quattro sport per dare la possibilità, a chi si avvicina per la prima volta ad una attività sportiva o a chi vuole cambiare quella che aveva già avviato, di provare ed eventualmente scegliere. Rugby, scherma, judo e pallavolo, quest'anno solo femminile, saranno le discipline sulle quali sarà possibile cimentarsi. Si tratterà di una prova in sicurezza, all'aria aperta e con i genitori che, pur potendo assistere, dovranno attendere all'esterno degli spazi dedicati alle attività. E, per venire incontro alle famiglie, il CUS permette, ai giovani dai 6 ai 14 anni, di iscriversi ai corsi usufruendo di un periodo di prova gratuito per un mese e, successivamente, per i nuovi iscritti, al costo di soli 200 euro per tutta la stagione 2020/2021, indipendentemente dallo sport scelto.Dal 7 settembre è prevista la ripresa di tutte le attività in palestra con l’attivazione dei protocolli specifici d’uso di ogni impianto gestito dal CUS, mentre, a livello sportivo, per lo svolgimento delle attività, si seguiranno i rispettivi protocolli federali. Al momento mancano ancora i calendari per lo svolgimento delle attività agonistiche, così come ancora non ci sono certezze nemmeno sull'inizio dei campionati, ma i corsi del CUS vogliono riportare i giovani a fare sport in socialità ed anche in sicurezza.Riprenderanno anche le attività promozionali per gli universitari. Il 14 settembre riaprirà la palestra di San Miniato e, dal mese di ottobre, verranno programmate anche le attività sportive destinate agli studenti dell'ateneo.