Baseball Serie C, l'Estra BC Siena battuto dal Cosmos

COSMOS SAN CASCIANO-ESTRA BC SIENA 13-2



L’Estra BC Siena esce sconfitto, in rimonta, dal Cosmos San Casciano Val di Pesa: da 2 a 0 per i senesi, a 2-13 per i ragazzi del Cosmos, nonostante la più grande partita della sua carriera seniores giocata da Dario Osti sul monte di lancio, impeccabile e calato solo nell’ultima delle sue quasi cinque riprese complete in pedana.



“Una sconfitta sulla quale - ha affermato il manager Giusti a fine gara - non ho nulla da recriminare ai ragazzi, ma che è stata agevolata dalla scelta all’ultimo minuto del presidente Wilby di non convocare il lanciatore Fabiangel Garcia, sotto inchiesta della Procura federale per ciò che è avvenuto prima dell’incontro (poi non disputato, ndr) con l’Arezzo.



Una scelta che non ho assolutamente condiviso ed accettato - ha ribadito il manager bianconero - anche perché non sappiamo cosa deciderà la Procura e quindi, in teoria, quella a San Casciano sarebbe potuta essere l’ultima partita stagionale per il giocatore dominicano”.



Dal canto suo, la massima dirigente bianconera ha operato questa decisione proprio in virtù delle indagini da parte della giustizia sportiva, per tutelare l’immagine della società. Giusti, così, è stato costretto a schierare sul monte da fine 4’ in poi Selmo (dolorante ad un braccio e rimasto in pedana per solo un battitore, prima di chiedere una repentina sostituzione), Otanez Berroa (che per 4.2 riprese ha giocato un’ottima gara di esordio come catcher e che era a dir poco esausto) ed addirittura, nel finale della sesta ripresa, Antonio Rodriguez, un classe 1973 che lanciatore non è e che si è sacrificato nell’interesse della squadra.



Da segnalare l’ottimo esordio di German de Jesus (autore anche di un doppio nel suo ultimo turno in battuta), che ha spinto i primi due punti battuti a casa per la squadra senese, e la bella prestazione del fratello Alberto, schierato all’esterno centro ed autore di moltissime eliminazioni in scioltezza. Nel box di battuta discrete anche le prestazioni di Antonio Rodriguez, Ismael Otanez Berroa e Deury Rodriguez.