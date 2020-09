Siena, strutture sportive: prorogata la concessione d'uso

L'Amministrazione comunale di Siena ha prorogato la concessione di uso e gestione delle strutture sportive a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19.Infatti molte strutture sono state costrette ad un periodo di chiusura con conseguente sospensione delle loro attività e con perdita dei ricavi derivati. Inoltre la normativa di contenimento dell'emergenza sanitaria impone regole di distanziamento sociale che limitano il numero di accessi giornalieri alle strutture nonché procedure di sanificazione degli ambienti che comportano spese aggiuntive.La Giunta comunale nel prendere atto della difficile situazione economica del mondo sportivo, con particolare attenzione ai gestori di impianti sportivi, ha deliberato di prorogare le convenzioni in essere per un anno, eventualmente prorogabili per un altro anno qualora l'emergenza Covid-19 dovesse perdurare. Le Associazioni potranno presentare richiesta per la proroga entro e non oltre il 15 ottobre 2020.